SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına videolu yanıt

Son dönemde ortaya attığı iddialarla tartışma yaratan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in El-Nusra'ya silah göndermekle suçladığı SADAT'tan videolu yanıt geldi. SADAT yöneticisi Melih Tanrıverdi, Peker'in SADAT'ın El-Nusra'ya silah gönderdiğine ilişkin iddiasına "SADAT Savunma, ne direk ne Peker üzerinden ne de dolaylı başka yollarla Suriye'ye silah, insani yardım, malzeme, insan kaynağı, eğitim, danışmanlık vesaire göndermemiş ve götürmemiştir. Açık ve net" şeklinde yanıt verdi.

Tanrıverdi şunları söyledi;

"Organize suç örgütü lideri Sedat Peker suçunun sabit olduğu kendince açıkça malum olduğu için uzun zamandır firar etmiş durumdaydı. Peker videolarından birinde Suriye'deki Türkmenlere yardım götürme kisvesi altında silah kaçakçılığı yaptığını itiraf etmiş. Anlaşılan o ki hedef şaşırtmak amacıyla bile bile götürdüğünü iddia ettiği silahların 'sahibi ben değilim' diyerek yargıyı yanıltmak ve oyalamak istiyor. SADAT Savunma, ne direk ne Peker üzerinden ne de dolaylı başka yollarla Suriye'ye silah, insani yardım, malzeme, insan kaynağı, eğitim, danışmanlık vesaire göndermemiş ve götürmemiştir. Açık ve net"

Peker ne demişti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 8. videoda, "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu" demişti.

TIKLAYIN | Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu"