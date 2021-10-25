CHP'li Çeviköz'den 10 büyükelçiliğin açıklamasıyla ilgili değerlendirme: Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, 10 ülke büyükelçiliğinin yayınladığı son mesajına ilişkin, "On büyükelçinin ‘persona non grata’ ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü” açıklamasını yaptı.

Çeviköz; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “istenmeyen kişi” ilan edilmesi için talimat verdiğini söylediği büyükelçilerin, “Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit edildiği” yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Çeviköz’ün, sosyal medya paylaşımı şöyle:

“On Büyükelçinin ‘persona non grata’ ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü. Bu çözüme emek veren ve sonuca yardımcı olan Dışişleri Bakanlığımızın mensubu olmakla gurur duyuyorum.”

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