CHP'li Çeviköz Bakan Soylu'ya sordu: Cihatçı isme vatandaşlık verildi mi?

CHP'li Ünal Çeviköz, Ecnad’üş Şam adlı cihatçı grubun liderinin Türk vatandaşlığına geçtiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Bahse konu kişi, T.C. vatandaşı olma şartları arasında bulunan milli güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak şartına uymakta mıdır? diye sordu.

Çeviköz, “Kişiye ait olduğu belirtilen T.C. numarası ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı No ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden sorgulama yapıldığında kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olduğu görülmektedir” dedi ve Soylu’ya şu soruları yöneltti: