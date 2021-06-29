CHP'li Çeviköz Bakan Soylu'ya sordu: Cihatçı isme vatandaşlık verildi mi?

CHP'li Ünal Çeviköz, Ecnad’üş Şam adlı cihatçı grubun liderinin Türk vatandaşlığına geçtiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Bahse konu kişi, T.C. vatandaşı olma şartları arasında bulunan milli güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak şartına uymakta mıdır? diye sordu.
Çeviköz, “Kişiye ait olduğu belirtilen T.C. numarası ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı No ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden sorgulama yapıldığında kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olduğu görülmektedir” dedi ve Soylu’ya şu soruları yöneltti:
-Bahse konu kişiye T.C. vatandaşlığı verilmeden önce hakkında Emniyet Müdürlüğü/ Jandarma Komutanlığı tarafından tahkikat yapılmış mıdır? Yapıldıysa, bu tahkikatın sonucu nedir?
-Bahse konu kişi, T.C. vatandaşı olma şartları arasında bulunan milli güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak şartına uymakta mıdır?
-Bu kişiye T.C. vatandaşlığı verilmesi bilginiz dahilinde midir?
-Bahse konu kişi, T.C. vatandaşı olma şartlarının hangilerini sağlamaktadır?
-T.C. vatandaşlığı verilen yabancı sayısı kaçtır? Bu kişiler daha öncesinde hangi ülkelerin vatandaşlığına sahiptirler?
ABD'li gazeteci Lindsey Snell, eski El Kaide komutanı olduğu iddia edilen Al-Shami'nin Türkiye vatandaşlığı aldığını belirtmiş ve T.C. kimlik kartını paylaşmıştı. Al Shami’nin 'Ecnad'üş Şam' adlı cihatçı grubunun liderlerinden Ebu Hamza olduğu ve daha önce de Ukrayna vatandaşlığı aldığı iddia edilmişti. (ANKA)