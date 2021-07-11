CHP'li Çayıralan Belediyesi’nin güneş enerjisi projesine destek vermeyen İLBANK, AKP'li Çandır Belediyesi'ne kredi verdi

CHP'li Çayıralan Belediyesi’nin 240 Kw’lık güneş enerjisi projesine destek vermeyen İLBANK, AKP'li Çandır Belediyesi'nin 1.400 Kw’lık aynı kapsamdaki projesine kredi ve onay verdi.

İLBANK, Yozgat'ın tek CHP'li ilçe belediyesi Çayıralan'ın 240 Kw'lık güneş enerjisi projesine “İnceliyoruz” diyerek 2 yıldır destek vermedi. Ancak yanı başındaki Çandır ilçesinin AKP'li Belediyesi'nin 1.400 Kw'lık aynı kapsamdaki projesine onay verdi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, iktidarın halka hizmette “ayrımcılık” yaptığını söyledi ve “Çayıralan ilçemize büyük maddi katkı sağlayacak olan bu proje için göreve seçildikten hemen sonra başvuru yapan Belediye Başkanımız Ömer Codar hizmet üretmek için yoğun çaba sarf ediyor” dedi. Keven şunları söyledi:

“Ancak bu GES projesinin onaylanması, siyasi hazımsızlıktan ötürü engelleniyor. Yanı başında Çandır Belediyesi'nin 1.400 Kw'lık projesine kredi çıkıyor ama Çayıralan Belediyesi'nin 240 Kw'lık projesi iki yıldır bekletiliyor. Çünkü Çayıralan'da CHP'li Belediye var. Siyasi ayrımcılık yapmayın artık. Seçilmiş belediye başkanlarımızın önüne takoz koyma anlayışına son verin.”