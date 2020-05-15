CHP'li Çakırözerden TCDD'ye "sürgün" tepkisi: AKP içi ekip savaşlarının bedelini emektar demiryolcular ödüyor

TCDD Genel Müdürlüğü’nün önceki gün yayınladığı yaklaşık 84 kişilik yeni görev ve yer değişikliği listesi kamuoyunun tepkisine neden olurken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yapılan değişiklikleri Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Çakırözer, " Kamuda liyakatsiz atamaların geçmişte nelere mal olduğunu Pamukova, Çorlu ve Ankara YHT tren kazası katliamlarında gördük. Meslekte 25-30 yıl birikimi olan, demiryolculuğun temelinden kademe kademe gelen insanlar görevden alınarak yerlerine mesleki yeterliliği olmayan kişilerin görevlendirilmesi kabul edilemez. Bu kıyım ve sürgünler demiryolu güvenliğini olumsuz etkileyebilir” dedi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün yayınlanan 84 kişilik görev değişikliği listesi ile Ulaştırma Bakanlığında son aylarda yapılan yüzlerce atamayı Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması talebiyle Meclis’te soru önergesi veren Çakırözer, yapılan ‘sürgün’ uygulamasının haksız ve adaletsiz olduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Genel Müdürlüklerde son birkaç aydır yapılan yer değişimleri, görevden alma ve atamaların kamuoyu tarafından endişe ile izlendiğini aktaran Çakırözer, “Demiryollarında 200’ün üzerinde, Ulaştırma Bakanlığının tüm genel müdürlüklerinde 400’den fazla değişiklik yapıldığını duyuyoruz. Son olarak 14 Mayıs’ta yayınlanan 84 kişilik sürgün listesi endişelerimizi arttırdı. Aralarında demiryolculuğun temelinden gelen, yıllardır her kademede görev yapmış kurum kültürünü bilen personel haklarında bir şikayet ve soruşturma olmaksızın görevinden alınmakta, yerlerine atama şartlarını taşımayan kişiler vekaleten görevlendirilmekte. Hatta ve hatta kararname ile atanması gereken Bölge Müdürleri dahi Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınmakta. Son atamalar ile TCDD’de ikiy üzden fazla, Ulaştırma Bakanlığı genelinde ise 400’ün üstünde bankamatik memuru oluştuğu söyleniyor. Bu sürgün ve kıyım politikasından hem devletimiz, hem kurumlarımız hem de yetişmiş beyinlerimiz zarar görmekte” dedi.

"Tasfiyeler kaza riski yaratır"

Yapılan tasviyelerin demiryollarında güvenlik riski de yarattığına dikkat çeken Çakırözer, “Bir yandan mesleki alanda yetişmiş, deneyimli kadrolar tasfiye edilerek yerlerine mesleki yeterliliği olmayan kişiler dolduruluyor. Kurumların yetişmiş beyinlerini kaybediyoruz. Öte yandan bu sürgün ve kıyım politikası sonucu ulaşım güvenliğine yönelik kaygılarımız da artıyor. Demiryolu camiasında deneyim, kurumsal kültür yok edildikçe Pamukova, Çorlu ve Ankara’da yaşanan tren kazalarının tekrarı kaçınılmaz olacaktır” uyarısında bulundu.

"AKP içinde ekipler savaşı"

Türkiye’nin salgın ile mücadele ettiği süreçte insanların görev yerlerinin değiştirilerek, sürgün edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Çakırözer, “Gördüğümüz kadarıyla bu adaletsiz sürgün uygulamasının üç amacı var: Siyaseten kendilerine yakın görmedikleri ekipleri emekliliğe zorlamak. Çalışanların sendika tercihlerini cezalandırmak. Ve AKP içindeki yeni siyasi ekiplerin yandaşlarına alan yaratmak. Önce İstanbullu ekip denen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’den ekipler geldi. Sonra Karayolcular ve Trabzonluların gövde gösterisini gördük. Ekiplerin savaşında kurum deneme tahtasına dönüyor, ezilen, hakkı yenen ise emektar demiryolcular oluyor” diye konuştu

"Sürgünlerin gerekçesi nedir?"

Çakırözer, Bakan Karaismailoğlu’ndan şu sorulara yanıt istedi:

Sadece bu yılın başından bu yana Bakanlığınıza bağlı TCDD Genel Müdürlüğü ve Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Servis Müdürü, Servis Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Şube Müdür Yardımcısı unvanlarında kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir, kaç kişi görevden alınmıştır? Görevden alınma sebepleri nelerdir?

14 Mayıs’ta yapılan değişiklik ile TCDD Genel Müdürlüğü’nde yaklaşık 100 kişilik çalışanın görev ve iş yerlerinin değiştirilmesinin gerekçesi nedir?

Görevi ve görev yeri değiştirilen çalışanlardan kaçı sendika üyesidir? Hangi sendikaya üyedir?

Makasçı, tren teşkilcisi, hareket memuru ve benzeri faal görevlerdeyken sağlık koşulları grup değiştirmek zorunda kalan kaç personel emekliliğe zorlanmak için geçici görevlendirme ile uzak ve ara istasyonlarda görevlendirilmekte?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı tüm kurumlarda görevden alınarak kenarda oturtulan müşavir, başuzman, araştırmacı, taşra müdürü ünvanlı personel sayısı kaçtır?

Bakanlık içinde ve özellikle demiryollarında yaşanan İstanbullular – Karayolcular çekişmesinin neden olabileceği yönetimsel zafiyetleri önlemeye dönük çalışmanız var mı?