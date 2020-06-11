CHP'li Çakırözer: Yurt dışındaki emekli Türklere tam zamanlı çalışma izni verilmeli

Türkiye’den emekli olan yurt dışındaki Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde kısa süreli çalışmaları halinde emekli maaşlarının kesilmemesini öngören torba yasadaki yeni düzenlemeyi eksik ve yetersiz bulan CHP, kapsamın genişletilerek ‘tam zamanlı çalışmanın da kapsam içine alınmasını’ istedi. Teklifin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde söz alan Dışişleri Komisyonu üyesi ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclise sunulan torba yasadaki düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, “Türkiye’de emekli bir yurttaşımıza sen Almanya’da Fransa’da çalışamazsın. Ya da şu kadar saat çalışabilirsin üstünü çalışırsan emekli maaşını vermem demek çok büyük haksızlık. Düzenlemenin sadece part time çalışma ile sınırlı bırakılması kabul edilemez. Tam zamanlı çalışanlar da kapsama alınmalı” dedi.

"Kendi yasaklarını hala kaldıramadılar"

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Çakırözer, dün görüşmelerine başlanan torba yasada yer alan ve yurt dışından emekli Türk vatandaşlarına bulundukları ülkelerde kısa çalışma hakkı getiren teklife tepki gösterdi. AKP hükûmetinin 2012’de kendi eliyle getirdiği yasağı bu teklif ile kısmen kaldırdığını belirten Çakırözer, “Bu düzenleme ile zaten kendi getirdiğiniz adaletsiz yasağı kısmen hafifletmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. 2015’ten bu yana tüm seçim dönemlerinde kendi kaldırdığınız bu hakkı yeniden vermeyi vadettiniz. Bizim verdiğimiz sayısız kanun teklifine rağmen bu sözünüzü tutmadınız. Şimdi yaptığınız ise bu vaadi tutuyormuş gibi yapmak. Sadece kısa süreli çalışma için bir istisna getiriyorsunuz. Bu eksik ve yetersiz bir düzenlemedir. Bu haliyle sadece kargaşaya neden olacak” dedi.

"Ayrımcılık yapmadan tüm çalışanlara tanıyın"

Teklifi TBMM’ye sunan iktidar milletvekilinin sunumunda kullandığı ‘gurbetçiler yüreğimizde’ ifadelerine dikkat çeken Çakırözer “Eğer gerçekten gurbetçiler yüreğinizdeyse gelin, part time full time demeden ayrımcılık yapmadan, orada çalışan yüz binlerce emekçi kardeşlerimizin tamamını kapsayan bir düzenleme yapalım. Söze gelince gurbetçilerin yanındayız. Ama icraata gelince onları sadece döviz makinası görüyoruz! Aldıkça alalım. Ama hiç vermeyelim. Bu olmaz. Teklif bu haliyle Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. Kapsamı genişletilmeli ve sadece minijob denen kısa süreli çalışmalar ve işsizlik paraları değil tam zamanlı çalışmalar da mutlaka kapsam içine alınmalı. Her devlet vatandaşını çalışmaya teşvik eder. Biz ise çalışmamaya teşvik ediyoruz. Şu kadar saat çalışabilirsin, daha fazla çalışamazsın. Yoksa maaşını keseriz diyoruz. Bu olmaz” diye konuştu

"Burada hak ettiği emeklilik maaşına neden dokunuyorsunuz?"

Çakırözer, “Türkiye’de emekliliğini hak etmiş bir yurttaşımız başka bir ülkede ister kısa zamanlı ister tam zamanlı istediği gibi çalışabilmeli. Onun çalışması ve alın terinin karşılığını alması sizi neden rahatsız ediyor? Burada hak ettiği emeklilik maaşına neden dokunuyorsunuz? Sen Türkiye’den emeklisin. O zaman Fransa’da Almanya’da Belçika’da ve diğer ülkelerde çalışamazsın diye bir yasa olabilir mi? Bunun Türkiye’ye ne faydası olabilir? Bu düzenleme on yıllardır yurt dışında alın teri döken, kazandığını da ülkemize aktaran gurbetçimiz için büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlığın, eşitsizliğin bir an evvel düzeltilmesi gerekir” dedi.

"Onları tüccar gibi görüp SGK yerine Bağkurlu yaptınız"

Yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarını torba paketler içinde kısmi çözümler yerine kapsamlı bir yasa paketi ile topluca ele alınması gerektiğini belirten Çakırözer, yurt dışındaki Türklere yönelik atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

“Meclis yurt dışındaki Türklerin sorunlarını kapsamlı biçimde ele almalı. Bu kısmi iyileştirme ne zaman getiriliyor? Yurt dışındaki kardeşlerimizin borçlanarak emeklilik hakkı fiilen ortadan kaldırılmasından sonra. Geçen yıl çıkan bir başka torbada, gurbetçi kardeşlerimize hangi gözle baktığınızı göstermiştiniz. Ağustos 2019’a kadar yur tdışındaki vatandaşlarımız SGK üzerinden uygun şartlarda emekli olabiliyordu. Şimdi onları tüccar gibi görüp SGK yerine Bağkurlu yaptınız. Ödenen primler iki katına çıkarken, emeklilik maaşları yarıya düşürüldü. Eğer bir düzenleme yapacaksak öncelikle gurbetçilerimize yapılan o ihanetten geri dönmemiz lazım. Yani emeklilik haklarını eski haline döndürmemiz lazım”

"Kara deliğin faturası vatandaşa"

“Bazı sahtekarlar yüzünden emeklilikleri iptal edilen yüzlerce binlerce vatandaşımız var. Yıllarca danışman firmalar televizyon reklamları verdiler. Sizi sigortayı gösterelim sonra emekli yapalım dediler. Bunu herkes biliyor. Özellikle de SGK biliyor! Onlara kimse müdahale etmedi. Şimdi SGK’nın kara deliği büyüyünce fatura yurt dışındaki kardeşlerimize kesilmekte, emeklilikleri iptal edilmekte. O da yetmiyor ödenen paralar faiziyle geri isteniyor. Burada SGK yetkilileri şu sorulara yanıt vermeli: Bu işle ilgili soruşturma açıldı mı? SGK’nın bu dolandırıcılıkta hiç mi payı yok? Yüzlerce gurbetçi getirilip Ankara’da Konya’da aynı fabrikada çalışmış gösterilirken SGK bunu nasıl farketmiyor? Hiç mi denetlemiyor? Nasıl şüphe çekmez böyle bir organizasyon?”

“Eskiden Türkiye’deki hastane polikliniklerinde gurbetçilerimize hizmet verilmekteydi. Şimdi sadece acil durumda sağlık hizmeti alabiliyorlar. Üzülerek söylüyorum ki, Avrupa’da yaşayan kardeşlerimiz, Türkiye’deki hastanelerde Suriyeli sığınmacılardan daha az hürmet görmekte. Daha az ilgilenilmekte. Bu çok büyük haksızlıktır.”

"Bilet fiyatlarına devlet el atmalı"

Çakırözer, yurt dışında yaşayan Türklerin en büyük sorunlarından olan fahiş uçak bileti fiyatlarına da devletin el atması gerektiğini belirterek şunları ifade etti:

“Benzer biçimde bu komisyon bu Avrupa’daki kardeşlerimizin bir başka büyük derdi olan fahiş Türk Hava Yolları biletlerine de el atmalı. Zaten salgın öncesinde sıkıntı büyüktü Ama şimdi yaşanan büyük haksızlıklar var. Biletler için bir tavan fiyat uygulaması getirilebilir”