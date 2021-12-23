CHP'li Çakırözer: TBMM'de sormuştuk, bugün bilgisi geldi; Erasmus öğrencilerinin ödemeleri haftaya yapılacak

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bursları yatmadığı için mağdur olan Erasmus öğrencilerinin durumunu TBMM’de sormuştuk. Bugün bilgisi geldi. Ödemeler haftaya üniversitelerin hesabına geçecek” açıklamasını yaptı.

Utku Çakırözer, 2 Aralık 2021’de tarihinde TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Erasmus programı kapsamında Türkiye’den yurt dışına giden öğrencilerin hibe paralarının ödenmediği iddialarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sormuştu.

Çakırözer, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, ödemelerin gelecek hafta yapılacağını duyurdu. Çakırözer’in açıklaması şöyle:

“Bursları yatmadığı için mağdur olan Erasmus öğrencilerinin durumunu TBMM’de sormuştuk. Bugün bilgisi geldi. Ödemeler haftaya üniversitelerin hesabına geçecek. Ülkemizden binlerce kilometre uzaktaki evlatlarımız burslarını eksiksiz alana dek konunun takipçisiyiz.”