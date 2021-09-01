CHP’li Çakırözer: Taliban meşrulaştırılmamalı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Afgan halkının hak ve özgürlükleri konusunda dünyaya güvence vermeden Taliban’ı meşrulaştıracak her tür ilişkiye karşı olduklarını açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer’e konuşan Çakırözer, “Taliban dünyaya Afganistan’da yaşayanların hak ve özgürlükleri konusunda, terörle, uyuşturucu ile ve göç ile mücadele konusunda güvenceler vermeden Türkiye’nin Taliban yönetimini tanıması ya da meşrulaştıracak teknik, siyasi ya da askeri bir işbirliğine girmesi doğru olmaz. Taliban dünyaya ülkeyi nasıl yöneteceği konusunda güvence vermelidir. Afgan yurttaşlarının hak ve özgürlükleri konusunda, kadınların hayata katılımı, çocukların eğitime erişimi, göç, uyuşturucu ve terörle mücadelede atılacak adımlar konusunda Taliban’ın atacağı somut adımlar her türlü işbirliğinin ön koşulu olmalıdır” dedi.

Bayer yazısında, “Kabil Havalimanı’nın işletmesi ve güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanmasına ilişkin Ankara ile Washington arasında yürütülen müzakereler, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi sonrasında anlaşmaya varılamadan kesilmişti. Türk askerlerinin tahliyesinin ardından Taliban’dan gelen ‘Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den teknik destek’ talebine AKP iktidarı sıcak yaklaşırken, muhalefet ‘her türlü işbirliği’ için Taliban’ın önüne uluslararası toplum tarafından koşullar konması gerektiğini düşünüyor. Çakırözer, Afgan halkının hak ve özgürlükleri konusunda dünyaya güvence vermeden Taliban’ı meşrulaştıracak her tür ilişkiye karşı olduklarını açıkladı ve “Hak ve özgürlükler için güvence istenmeli” dedi.” ifadesini kullandı.