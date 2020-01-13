CHP'li Çakırözer, 'sehven' emekli edildikleri gerekçesiyle maaşları kesilen gazilerle bir araya geldi

1999 yılında Siirt'e mayına basarak iki bacağını kaybeden terör gazisi Gültekin Oran, devletin verdiği iş olanağı ile çalıştı, emekli oldu, fakat emekli maaşı kesildi. SGK, durumu "sehven emekli olmuşlar" diye açıkladı. Gazi Gültekin Oran, "artık başka işte de çalışamam" diye isyan ederken, bir aydır maaşları ödenmeyen gaziler mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi. Eskişehir'de Oran ve bu şekilde mağdur edilen gazilerle bir araya gelen CHP Milletvekili Utku Çakırözer, "Devlet gazisine böyle hata yapamaz. Hakkı yenilen gaziye ‘sehven’ denilemez. Devlet Türkiye çapında yüzlerce gazimizden özür dilemelidir. Bir an önce, bir gün dahi beklenmeden bu vahim hata düzeltilmelidir. Yasalar kahraman gazilerimizi mağduriyetini giderecek şekilde yeniden düzenlenmeli” dedi.

"Bir aydır maaşsızlar"

1999 yılında Siirt'e mayına basarak iki bacağını kaybeden terör gazisi Gültekin Oran, devletin verdiği iş olanağı ile çalıştı, emekli oldu, fakat emekli maaşı kesildi. CHP’li Utku Çakırözer yasada yapılan değişiklik ile erken emeklilik hakkı ellerinden alınan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geçtiğimiz Aralık ayında maaşı kesilen terör gazisi Gültekin Oran ve maaşları kesilerek mağdur edilen terör gazileriyle bir araya geldi. Eskişehir’de onlarca, Türkiye genelinde ise yüzlerce terör gazisinin maaşı kesilirken, CHP’li Çakırözer ile buluşan gaziler, 1 aydır maaşlarını alamadıklarını ve yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.

"Başka bir işte çalışacağım"

1999 yılında Siirt’te mayına basması sonucu iki bacağını da kaybeden ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Gültekin Oran, “1999’da Siirt’te mayına basmam sonucu iki bacağını kaybetti. Devletin vermiş olduğu iş imkanından faydalanarak kamuda çalışmaya başladım. Primlerimi doldurdum 1.1.2014 yılında emekli oldum. 17.12.2019 tarihi itibariyle emekli maaşım kesildi. Devlet bizim mağduriyetimizi bir an önce gidermeli” dedi. Maaşı ödenmediği için eşinin de iş bakmaya başladığını belirten terör gazisi Oran, “Ben artık başka bir işte nasıl çalışacağım” diye isyan etti.

"Yasalar yeniden düzenlenmeli"

Gazilerin toplumun baş tacı olduğunu vurgulayan Çakırözer, “Kahraman gazilerimiz bu vatan için canlarını ortaya koydu. Terörle mücadelede kimi iki bacağını, kolunu kaybetti, kimi vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşamak zorunda kaldı. Şimdi bu kahraman gazilerimiz Türkiye çapında çok büyük mağduriyet yaşamakta. Gazilerimiz ellerinden alınan erken emeklilik hakkı için mücadele verirken, devlet yetkililerinin şu ana kadar derli toplu en ufak bir açıklama yapmaması üzüntü verici” dedi. Çakırözer, “Çıkarılan yasa ile hem yüzlerce gazimizin maaşları ellerinden alındı hem de 5 binin üzerinde gazimizin de erken emeklilik hakkı yok edildi, sonra da ‘sehven’ denildi. Gazilerimize erken emeklilik hakkı verilip, çalıştıktan sonra maaşlarını ellerinden almak ‘sehven’ denilemez. Kanunlardan doğan bu hak kayıpları bir an önce düzeltilmeli, yasalar gazilerimizin mağduriyetlerini giderecek şekilde yeniden düzenlenmeli” dedi.

"Devlet, kahraman gazilerimizden özür diledi"

Devletin her şeyden önce şehit yakınları ve gazileri korumak zorunda olduğunu söyleyen Çakırözer, Meclis açılır açılmaz gazilerin yaşadığı mağduriyetleri gündeme getireceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bir gün dahi beklenmeden bu vahim hata düzeltilmelidir. Türkiye çapında yüzlerce gazimizden devlet özür dilemelidir. Bunu talep ediyoruz, Meclis açılır açılmaz kahraman gazilerimizin yaşadığı mağduriyeti gündeme getireceğiz. Gazilerimiz hak ettikleri emeklilik maaşları kuruşu kuruşuna ödenmelidir.”

"Erken emeklilik hakkı elimizden alındı"

Eskişehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ise SGK'nın emekli gazilerin maaşını “Sehven emekli olmuşlar” diyerek kestiğini belirtti. Şahin, “Yasa değiştirilerek bizlerin erken emeklilik hakkı elimizden alındı. Getirilen değişiklik ile maaşı kesilen yüzlerce gazimizin yanı sıra kamuda şu anda çalışmakta olan binlerce gazimizin erken emeklilik hakkı elinden alındı. Bu mağduriyetimizin giderilmesini bir an önce istiyoruz” dedi.

Eskişehir'de maaşı kesilen gaziler

Gültekin Oran: “1999’da Siirt’te mayına basmam sonucu iki bacağını kaybettim. Devletin vermiş olduğu iş imkanından faydalanarak kamuda çalışmaya başladım. Primlerimi doldurdum 1.1.2014 yılında emekli oldum. 17.12.2019 tarihi itibariyle emekli maaşım kesildi. Mağdurum”

Cengiz Sinek: “1994 yılında Şırnak’ta mayına bastım. 97 yılında kamuda çalışmaya başladım. 2015 yılında emekli oldum. 4,5 yıl maaş aldıktan sonra 2019 Aralık ayında maaşım kesildi”

Şemdin Şen: “1994 yılında Hakkari Çukurca’da mayına basmam sonucu ayağımı kaybettim. 2016 yılında primlerim doldu, emekli oldum. 3 yıldır maaş alıyorum, Aralık ayında maaşım kesildi.”

Ahmet Kakçı: “1988 yılında Hakkari Yüksekova’da çatışmada vuruldum. 1989 yılında çalışmaya başladım, 2015 yılında emekli oldum. Aralık ayında maaşım kesildi. Mağdurum”