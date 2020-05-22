CHP’li Çakırözer: S-400’ler dünyanın en pahalı hurdasına dönüştü

S-400 hava savunma sistemlerinin aktive edilmemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Meclis Dışişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, S-400 hava savunma füze sistem tedariki konusunda verdiği soru önergesinde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “İhtiyacımız olduğu için aldıysak o zaman neden kullanmıyoruz? Eğer ihtiyacımızı karşılamıyorsa neden 18 milyar TL (2.5 milyar dolar) harcanarak bu silahlar alındı? S-400’ler dünyanın en pahalı hurdasına dönüştü” dedi.

Rusya’dan Türkiye’ye transferi aylar önce tamamlanan füze savunma sisteminin Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek ertelenmesine de tepki gösteren Çakırözer, “Salgın var diye vatan savunması durdurulabilir mi? Güvenliğimizden taviz verilebilir mi? Salfın gerekçesiyle hangi operasyonlar, hangi acil savunma ve güvenlik tedarikleri durdu? Vatandaşın aklıyla alay eden böyle keyfi bir izah olamaz” düşüncesini dile getirdi.

İktidarın açıklamaları ile uygulamalarının tutmadığının altını çizen Çakırözer, “S-400 savunma sistemleri için Cumhurbaşkanı ‘Keyfi değil, zorunluluk’, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, 'Geri adım söz konusu değil’, Dışişleri Bakanı 'Kutuda tutmak için almadık’, Millî Savunma Bakanı ise ‘Nisan, mayıs’ta aktive olacak’ demişti. Şimdi tüm bu laflar unutuldu, ekonomik bir buhran ile boğuşan halkın vergileri kullanılıp kullanılmayacağı dahi bilinmeyen bir savunma sistemine aktarıldı. Eğer devlet yetkililerinin söylediği gibi zorunluluk ise neden hala kutuda bekletiliyor? Eğer kullanmayacak isek, o zaman neden ‘alacağız’ diye dünyayı ayağa kaldırdık? Ve milli bütçemizden 2.5 milyar dolar verdik? Salgın döneminde emekçiye, esnafa, emekliye, yoksula verilemeyen milyarlarca lira, S-400’lerle dünyanın en değerli hurdasına dönüştürülmek üzere” görüşünü savundu.

Türkiye’nin orta ve uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için Rusya’dan tedarik edilen S-400’lerin aktive edilmesinin güvenlik zafiyeti doğuracağını vurgulayan Çakırözer şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eğer hava savunma ihtiyacımızı S-400 sistemi karşılayabiliyorsa, alınmış sistemin aktive edilmesinin ertelenmesi çok büyük zafiyettir. Güvenlikten taviz verilemez. Ama veriliyor. Bu olmaz. Hele hele bunun Covid-19 salgınıyla gerekçelendirilmesi ise çok daha vahim bir durum. Ülkemizde ve dünyada salgın var diye Türkiye’ye yönelik tehditler bitti mi? İçeride ve dışarıda teröre karşı operasyonlar durdu mu? Tankımızı, helikopterimizi, silahımızı artık kullanmıyor muyuz? Mehmetçik askerde nöbet beklemiyor mu? Salgın döneminde tüm askeri faaliyetler sürüyor ama bir tek S400 kurulamıyor! Bu nasıl gerekçe böyle? Yurttaşların aklıyla alay ediyorlar.”

Akar’a çağrı: Kuruşun hesabını vermelisiniz

Çakırözer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıt vermesi istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, salgın gerekçesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başka hangi faaliyetlere ara verildiğini de sordu. S-400’ler için harcanan bütçe ve ödeme takviminin de kamuoyu ile paylaşılmasını isteyen Çakırözer, sistemin ne zaman aktif hale getirileceğini de sorularına ekledi. Çakırözer, “Türkiye’nin milli bütçesinden savunmaya ve diğer ihtiyaçlara harcanan her kuruşun hesabı bu halka verilmelidir” ifadesini kullandı.

F-35’ler ne oldu?

Çakırözer, S-400’ler ile eş zamanlı olarak tartışılan F-35 uçak projesine ilişkin de Akar’dan yanıt istedi. “Türkiye’nin üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinde Türkiye için üretilen uçakların teslimatı ne zaman yapılacak? F35 uçaklarını üretiminde Türkiye’nin global üretim içindeki iş payı önümüzdeki yıllarda korunabilecek mi” sorularının yanı sıra Çakırözer, ABD tarafından F-35 üretimi projesinde Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar olup olmadığını ve olası yaptırımlara karşı tedbirleri sordu.