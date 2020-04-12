CHP'li Çakırözer: Salgınla birlikte gazeteler 400 bin tiraj kaybetti; plansız sokağa çıkma yasağı da tam çöküş getirdi

"Gazetelerimiz bir ay içinde 400 bine yakın tiraj kaybetti"

Çakırözer, Koronavirüs salgını döneminde ulusal basının korunması için acil tedbir çağrısı alınması gerektiğini belirterek, 11 Mart’tan itibaren gazetelerin tirajları düştüğü için ekonomik anlamda zorlandığını, plansız sokağa çıkma yasaklarının medyaya büyük bir darbe vurduğunu belirtti. Çakırözer, “Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de ilk vakayı açıklamasının ardından gazete tirajları düşüşe geçti. Ulusal gazetelerimiz bir ay içinde toplam 400 bine yakın tiraj kaybetti. Ancak son dakika sokağa çıkma yasağı tam bir çöküşü beraberinde getirdi” dedi.

"Darbe dönemlerinde bile gazete dağıtımı engellenmedi"

Ulusal gazetelerin yüzde 90’ının yasak ilan edilen büyükşehirlerde satıldığını belirten Çakırözer, “Sokağa çıkma yasağı ‘ben yaptım oldu’ denilerek geçiştirilecek bir durum değildir. Basın, bu karara hazırlıksız yakalanmıştır. Sokağa çıkma yasağında gazetelerin dağıtım ve satış imkanlarının düşünülmemesi halkın haber alma hakkı açısından vahim bir eksikliktir. Satışlarının çoğunu büyükşehirlerde yapan gazeteler için ise bir ölüm fermanıdır. Unutulmamalı ki haber de halk için ekmek ve su gibi bir ihtiyaçtır. Darbe dönemlerinde bile engellenmeyen gazete dağıtımı, bu plansız kararla kapatılan satış noktaları ile ciddi bir engele dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

"Acilen gazetelerimizi koruyacak mali destek paketi açıklanmalı"

Çakırözer, İçişleri Bakanlığı’nın bu duruma karşı harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Halkın sağlığının korunarak gazetelere ulaşabileceği bir formül üretmelidir. Yoksa bu gidişle gazeteler basılamayacak, gelirlerini kaybedecek, gazeteciler işsiz kalacak ve ulusal basınımız kapılarına kilit vurmaya başlayacaktır. Salgın sonrasında eğer Türk Basını diye bir şeyin ortada kalmasını istiyorsak, acilen gazetelerimizi koruyacak mali destek paketi açıklanmalıdır. Bu paket derhal gündemdeki torba kanun içine koyularak ulusal basınımıza can suyu verilmelidir. Basın İlan Kurumu eliyle ayakta kalabilmeleri için gazetelere adil bir şekilde destek sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Dağıtımın önü açılmalı"

Çakırözer, sokağa çıkma yasağı kararı ilk planda iki gün olarak alınsa da sürecin ihtiyaçlarına göre tekrarlanabileceğini hatırlatarak, "Gazetelerin plansız bir yasağı daha kaldırabilecek gücü yok. Bu nedenle olası yeni sokağa çıkma yasakları için önceden düşünerek, gazete dağıtıcıları da yasak kapsamı dışında tutulmalıdır. Gazete satış noktaları belirli saatlerde açık olmalıdır. Bütün satış noktaları açık olamayacaksa da en azından sürekli açık bulunan ekmek fırını ve unlu mamül satış noktalarının önünde gazete satılmasına izin verilmelidir" şeklinde konuştu.

TIKLAYIN - Yeni Şafak yazarı: Sokağa çıkma yasağının iletişimi berbat yönetildi