CHP'li Çakırözer: Döviz kurlarındaki artış nedeniyle televizyon kanalları ve gazeteler kapanma noktasına geldi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, döviz kurundaki artış nedeniyle televizyon kanallarının ve gazetelerin kapanma noktasına geldiğini söyledi. Çakırözer, "Yerel televizyonlar, gazeteler Anadolu’muzun sesidir, rengidir. Onlar ekranlarını karartılırsa işsiz gazeteci sayısı katlanır" dedi.

CHP’li Utku Çakırözer, basın özgürlüğü alanında kasım ayında yaşanan hak ihlallerini kamuoyu ile paylaşırken, döviz kurundaki artış nedeniyle ekranlarını karartan televizyon kanalları ile kapanma noktasına gelen gazetelere dikkat çekti.

Kurdaki artışın basın sektörünü derinden etkilediğini söyleyen Çakırözer, televizyon kanallarının TÜRKSAT uydu bedellerini ödeyemediğini belirtti. Kurdaki artış nedeniyle son 1 haftada en az 5 televizyon kanalının ekran karartma kararı aldığını açıklayan Çakırözer, “TÜRKSAT, uydu bedellerini yeni kur üzerinden fiyatlandırma kararı alması da televizyon kanallarını zora sokacak” dedi.

Çakırözer, hem dövizdeki artış hem de kâğıt üretilmemesi nedeniyle yaşanan kâğıt krizinin de ulusalda ve Anadolu’da gazeteleri kapanma noktasına getirdiğini belirtti. Gazetelerin kâğıt maliyetini karşılayamadığını dile getiren Çakırözer, gazete ve televizyon kanalları için destek çağrısında bulundu. Çakırözer, “1800 olan gazete sayısı son beş yılda 900’e düştü. Böyle giderse kalanlar da yok olup gidecek. Yerel televizyonlar, gazeteler Anadolu’muzun sesidir, rengidir. Onlar ekranlarını karartılırsa işsiz gazeteci sayısı katlanır. Yerel basının yaşama çabasına bir an önce destek verilmeli, uydu fiyatları makul fiyatlara indirilerek sabitlenmeli, kâğıt temininde devlet desteği mutlaka sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.