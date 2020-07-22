CHP'li Çakırözer'den istihdam paketi tepkisi: İşvereni koruyup, işçinin güvencesizliğine bir beton daha atmanıza izin vermeyeceğiz!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, işten çıkarma yasağında istisna kapsamının genişletilmesi ile inşaat firmalarının korunduğunu söyleyerek, “Önce ekonomik kriz, sonra salgın, şimdi de Meclis’te görüşülen torba yasa inşaat işçilerine işsizliği reva gördü. Yevmiyeyle çalıştırılan, ayda sadece beş, on gün sigortası yatan inşaat işçisinin emeğinin sömürülmesi kabul edilemez. Bu düzenleme haksız ve yersiz bir düzenlemedir. Patrona değil, işçiye koruma, güvence sağlayın” dedi.

CHP'li Çakırözer, Eskişehir’deki inşaat işçileriyle yaşadığı mahallelerde bir araya gelerek, talep ve sıkıntıları dinledi. Çakırözer, Ağrı’dan Eskişehir’e gelen inşaat işçilerini yaşadıkları yerde ziyaret etti. Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlayan torba yasada yer alan işten çıkarma yasağında inşaat sektörüne istisna getiren ve inşaat işçilerinin kolaylıkla işten çıkarılmasının önünü açacak düzenlemeye de işçilerle birlikte tepki gösterdi.

"İşten çıkarılmanın önü açılıyor"

AKP’nin istihdam paketi adı altında Meclis’e getirdiği torba yasa ile işten çıkarma yasağı esnetildiğine dikkat çeken Çakırözer, “Torba yasada yapılan düzenleme ile ‘belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımı ve yapım işlerinde işin sona ermesi’ hallerinde de iş akdinin feshedilmesine olanak sağlanacak” dedi. Teklifin komisyon görüşmelerinde de söz alan Çakırözer, düzenlemenin inşaat firmalarını korumaya yönelik bir düzenleme olduğunu söyleyerek, düzenleme nedeniyle inşaat işlerinin durdurulması veya ihalenin iptali gibi nedenlerle işçilerin işin sona ermesi nedeniyle işten çıkarılabilmesinin önünün açıldığını söyledi.

"Emek sömürüsüne, güvencesizliğe bir beton da siz atmayın"

Ülkedeki ekonomik kriz ortamı ve salgın döneminden en çok etkilenenlerin başında inşaat işçilerinin geldiğine dikkat çeken Çakırözer, teklifin komisyon görüşmelerinde şu değerlendirmelerde bulundu;

“Hem ekonomik kriz hem de pandemi süreci en çok inşaat işçilerimizi etkiledi. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı, en derin acıyı inşaat işçilerimiz yaşadı, hissetti. Hem kriz döneminde hem de pandemi döneminde çoğu yevmiye ile çalıştırıldı. Çoğunun sigortası günlük yatıyor, ayın birkaç günü sigorta yaptırabiliyorlar. Özellikle pandemi döneminde belediyelerden, hayırseverlerden giden yardım kolileriyle hayatlarını idame ettirmeye çalıştılar. Şimdi bu getirilen düzenleme ile işçilerin emeğini sömürüyorsunuz. İnşaat sektöründe çalışan işçilerin, ustaların güvencesizliğini bir kat daha attırıyorsunuz. Bu kabul edilemez. İşvereni koruyup, inşaat işçisinin güvencesizliğine bir beton da sizin atmanıza izin vermeyeceğiz.”

Çakırözer, “Belirli süreli hizmet sözleşmeleri sona ermesi halinin işten çıkarma yasağı kapsamına çıkarılması aslında yersizdir. Çünkü Kanuna göre belirli süreli iş sözleşmeleri süre sonunda kendiliğinden sona erer. Sona erme hali bir işten çıkarma hali değildir” dedi.

"Açlığa mahkûm ediliyoruz"

İnşaat işçileri Eskişehir’den Ankara’ya seslenerek, “Bizler ailelerimizi, çocuklarımızı bırakıp başka şehirlere ekmek parası kazanmak için gidiyoruz. Zaten zor koşullarda çalışıyoruz. Bir gün iş varsa, diğer gün yok. Sigortamız çok az yatıyor. Krizde, salgın döneminde neler yaşadığımızı tüm Türkiye duydu ama iktidar duymadı. Üstüne şimdi bu düzenleme ile bizleri resmen açlığa mahkûm ediyor. Sesimizi duyurmak için ne yapmamızı istiyorsunuz” dedi.