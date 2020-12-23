CHP'li Çakırözer'den 'derneklere kayyım' tepkisi: AB ile yeni sayfa, sivil topluma kayyım atayarak açılmaz

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İçişleri Bakanlığına 'derneklere kayyım' atama yetkisi verdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağında olan "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Finansmanının Önlenmesi" başlıklı yasa teklifi için "Eğer bu teklif yasalaşırsa başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk, gençlik hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar tek imzayla kapatılma riskiyle karşı karşıya olacak, sivil toplum alanı daraltılacak. Türkiye'de yüzlerce dernek ayakta. İnsan Hakları Derneği ayakta, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ayakta, MazlumDer ayakta. Sivil toplumun faaliyetlerini kısıtlayarak, hak ihlalleri gizlenerek dünyayla ilişkilerimiz düzelmez, dış politikada, diplomaside başarı sağlanmaz. AB ile yeni sayfa derneklere, sivil topluma kayyım atayarak açılmaz" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'ndeki, mahkeme kararı olmaksızın dernek yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması, yerlerine kayyım atanmasının önünü açan maddelerin tekliften çekilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye’nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakırözer, ülkenin içindeki demokrasi ve hukukun üstünlüğü egemenliğinin, uluslararası ilişkilerde de başarının temel teminatı olduğunu söyledi.

Çakırözer, AİHM’in Selahattin Demirtaş için verdiği hak ihlali kararına da değinerek, "Osman Kavala’yı, Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde tuttukça reform olmaz" diye konuştu.

"Kayyım maddeleri geri çekilsin"

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifindeki, terörle mücadele gerekçesiyle açılan soruşturmalarda, mahkeme kararı olmaksızın dernek yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması, yerlerine kayyım atanmasının önünü açan maddelerin tekliften çekilmesi çağrısında bulundu. Türkiye’nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakırözer, ülkenin içindeki demokrasi ve hukukun üstünlüğü egemenliğinin, uluslararası ilişkilerde de başarının temel teminatı olduğunu söyledi.

"AB ile yeni sayfa kayyım düzeniyle çalışmaz"

Sivil toplumun faaliyetleri kısıtlanarak, hak ihlalleri gizlenerek ülkede reformdan bahsedilemeyeceğini belirten Çakırözer, "Son beş yıldır, hep Aralık ayında, Ocak ayında ‘Gelecek yıl AB yılı, gelecek yıl reform yılı’ deniliyor. Ama bakıyoruz Meclis’e sivil toplumun faaliyetlerini kısıtlayacak düzenlemeler getiriliyor. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifinde amacıyla hiç ilgisi olmadığı hâlde mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetlerine ve örgütlenme özgürlüğüne ciddi kısıtlamalar getiriliyor. Terörle mücadele gerekçesiyle açılan soruşturmalarda, mahkeme kararı olmaksızın dernek yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması, yerlerine kayyım atanmasının önü açılıyor" dedi.

"Bir yandan Cumhurbaşkanı ‘Hukukta reform’ diyecek, ‘Yerimiz Avrupa'dır.’ diyecek; ‘AB ileyeni sayfa açıyoruz.’ diyeceğiz ama diğer tarafta, Anayasa'ya aykırı, demokrasimizi daha da geriye götürecek kanunları bu Meclisten çıkaracağız" diyen Çakırözer, derneklere kayyım düzenlemesi ile AB ile yeni sayfaların açılamayacağını dile getirdi.

"Yasayı geri çekin"

Sivil toplum örgütleri ile derneklerin getirilen düzenlemeye karşı olduklarını söyleyen Çakırözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de yüzlerce dernek ayakta. İnsan Hakları Derneği ayakta, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ayakta, MazlumDer ayakta. Eğer bu teklif yasalaşırsa başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk, gençlik hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekler, hemşehri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imzayla kapatılma riskiyle karşı karşıya olacak, sivil toplum alanı daraltılacak. Sivil toplumun faaliyetlerini kısıtlayarak, hak ihlalleri gizlenerek dünyayla ilişkilerimiz düzelmez, dış politikada, diplomaside başarı sağlanmaz."

Kavala ve Demirtaş çağrısı

Çakırözer, kanundaki sivil toplumun faaliyetlerini kısıtlayacak maddelerin tekliften geri çekilmesi çağrısında bulunarak, "Antidemokratik düzenlemelerin getirilmesi, gerçekten Türkiye'de sivil toplumun, dernekçiliğin gelişmesi açısından zararlı sonuçlar doğuracaktır. Yol yakınken gelin hak ve özgürlükleri kısıtlayacak düzenlemeleri bu kanun teklifinden çıkaralım. Bu kanunun sivil toplum alanını daraltacak bu ayıplı maddelerini mutlaka geri çekilmelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve diğer konulardaki kararlarına Türkiye olarak uymalıyız." dedi.