CHP’li Çakırözer’den Bakan Selçuk’a: Evde kalacak milyonlarca çocuğa kim bakacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan iş yerlerinin bir bölümü 11 Mayıs’ta açılırken, anne-babaları çalışacak çocukların bakımı konusunda hiçbir adım atılmaması Meclis gündemine taşındı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Kreşler ve gündüz bakım evleri kapalıyken çok sayıda işletme 11 Mayıs’ta açılacak, milyonlarca kişi yeniden istihdama katılacak. İşe gidecek anne ve babaların çocuklarına kim bakacak? Plansız programsız adımların bedelini milyonlarca aile ödemek zorunda kalmamalı” dedi. Çakırözer, kreşler ve bakım evlerinin açılış takvimi ve koşullarının açıklanmasını ve bu süreçte ailelere ücretli izin ya da bakım desteği verilmesini istedi.

Milyonlarca çocuk evde kalacak

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Covid-19 salgını nedeniyle kapalı olan işletmelerin kademeli olarak açılmaya başlayacağı 11 Mayıs itibariyle çalışan anne ve babaların çocuklarının bakımı ile ilgili kaygılarını TBMM gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergeleri veren Çakırözer, Türkiye’de 0-4 yaş grubu arasında 6 milyon 345 bin, 0-12 yaş grubunda ise 16 milyon 500 bin bakıma muhtaç çocuğun olduğunu belirtti. Çocukların bir kısmının kreş ve gündüz bakımevlerine gittiğini bir kısmının ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumunda kayıtlı bulunduğunu belirten Çakırözer, “11 Mayıs tarihinden itibaren ve özellikle bayram sonrasında anne ve babaları işbaşı yapacak 12 yaş altı grubunda bulunan milyonlarca çocuğun bakımı konusunda ciddi sorunlar yaşanacak. Patronlar istedi diye salgın tedbirleri AVM’ler için yumuşatılmaya çalışılırken, anne babaları çalışacak çocukların durumu hiç düşünülmemiş. Dede ve nineler için de sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu durumda aileleri çalışmak zorunda kalacak çocuklar ne olacak? Hangi önlemleri aldınız?” dedi.

"Kreşler için hazırlık var mı?"

Mart ayının ortasından bu yana tüm eğitim kurumları ile birlikte kreş, gündüz bakım evi ve ana okullarının kapalı olduğunu anımsatan Çakırözer, uzaktan eğitim kapsamına alınmayan çocuklar için yapılan planlamaları, kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış takvimini ve bu kurumlarda salgına karşı alınacak tedbirlere ilişkin de Bakan Selçuk’tan bilgi istedi. Çakırözer, “Okullar ve kreşler kapalıyken, aileleri çalışmak zorunda olan çocuklara kim bakacak? Her adım ‘ben yaptım oldu’ denilerek atılıyor. Kreşlerin açılış takvimi ve koşulları hakkında kamuoyuna derhal bilgi verilmeli. Çocuklu çalışanların işlerine dönebilmesinin ön koşulu bakım konusunda onları rahatlatacak güvencelerin sağlanmasıdır” dedi

"Ücretli izin desteği şart"

Kreş, bakım evi ve ana okullarının açılışına ilişkin değerlendirmeler sürerken, çocukları evde kalacak ailelere bakım destek önlemlerinin devreye sokulması gerektiğini belirten Çakırözer, “Çalışan ailelerde bulunan 12 yaş altındaki çocukların bakımına ilişkin ailelere yapılan herhangi bir devlet desteği bulunmakta mıdır? Çocuklara yönelik risklerin en aza indirilmesi amacıyla ebeveynlerden birine ücretli izin verilmesi ya da benzer ek tedbirler ve destekler sağlaması düşünülmekte midir” sorularına da yanıt istedi.