CHP’li Çakırözer: Büyükelçilik koltukları AKP’lilerin emeklilik projesi değildir

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eski AKP milletvekili Cahit Bağcı'nın Bakü Büyükelçiliği'ne atamasına tepki gösterirken, “Ankara’da 40’ın üzerinde Dışişleri Bakanlığı’nda yetişmiş diplomatımız görev bekliyor. Ama yine AKP eski milletvekilleri büyükelçi atanıyor. Şu anda 25 büyükelçi siyasi atandı. Büyükelçilik makamları AKP’li vekillerin emeklilik projesine değildir. Liyakatsiz atamalar Türkiye’nin itibarını zedeliyor” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 13 ülkeye yeni büyükelçi atanırken, Azerbaycan Büyükelçisi olarak eski AKP Milletvekili Cahit Bağcı atandı. TIKLAYIN - Resmî Gazete’de yayımlandı: 10 büyükelçi merkeze çekildi, 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Dışişleri Bakanlığı’nın yetiştirdiği 40’dan fazla deneyimli büyükelçinin görev verilmeden yıllardır Ankara’da bekletildiğini açıklayan Çakırözer, “Büyükelçilik çok müstesna bir ünvandır. Devleti, bayrağı temsil eden önemli bir makamdır. Kâtiplikten başlarsınız, ataşelik, konsolosluk, maslahatgüzarlık ve büyükelçiliğe uzanan meşakkatli ve uzun bir yol. Yıllarca bu meslekte Büyükelçi olabilmek için özveriyle çalışıp çabalayan diplomatlarımız görev beklerken onların yerine dışarıdan eski milletvekilleri, saray bürokratları büyükelçi yapılıyor. Büyükelçilik makamlarının AKP’li vekillerin emeklilik projesine dönüştürülmesi bu ülkeye yapılan en büyük yanlıştır” dedi.

Çakırözer şu anda Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışı temsilciliklerinde büyükelçi olarak görev yapan isimlerden 25’inin kurum dışından siyasi atama olduğunu savundu. Çakırözer, “Bakü ile birlikte toplam sayı 25’i buldu. Çoğu ya eski AKP milletvekili, ya Saray bürokratı. Büyükelçiliklere yapılan teamül ve liyakat dışı atamalar hem Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte hem de Türkiye’nin dış politikadaki itibarını zedelemektedir” dedi.