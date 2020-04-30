CHP'li Çakırözer: Belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalışmaktan bir maske dağıtmayı bile beceremediler

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, maske üretim çalışmaları yapılan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret etti. Çalışmaların Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirten Çakırözer, ülke genelindeki maske krizini Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, "Virüs ortaya çıkalı dört ay Türkiye’ye geleli iki ay oldu ama hala vatandaşın maskesi yok. Belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalışmaktan bir maske dağıtmayı bile beceremediler. Tüm engellemelere rağmen belediyelerimiz halkın yanında olmak için uğraş veriyor” dedi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurttaşlar maskeye ulaşmakta sıkıntı yaşarken Eskişehir Tepebaşı Belediyesi çalışanları diktikleri maskeler ile krize çözüm oluyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediyesi Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi’nde maske dikimi yapan Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına ürettikleri binlerce maske için teşekkür etti. Çakırözer, “Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde burada yapılan bu çalışma hepimiz için çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir milyon 862 bin maske üretip dağıttı. Tepebaşı Belediyesi’nde çalışan kadınlar, bir ayda binlerce yıkanabilir maske dikimi yaptı. Bu çalışmalar Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere örnek olmalı” dedi.

“Seçim değil sağlık”

Yurttaşların zorunlu ihtiyacı olan maskeye erişim konusunda yaşadıkları sıkıntılara dikkati çeken Çakırözer, “Halk şikayetçi. Maske dağıtımında ciddi sıkıntı var. Kayıtlı olduğu adresin dışındaki yurttaşlar maskeye ulaşamıyor. Bu bir seçim değil. Seçmen kağıdı dağıtır gibi maske dağıtılmaz. Bir yandan sms gelmediği için maske alamayan öte yandan sms geldiği halde eczanelerde maske bulamayan yurttaşlar var. İstanbul’da oturup maske talep ettiğinde sms ile ‘Ankara eczanelerinden maskenizi alınız’ yanıtı ile karşılaşan var. Maskesiz markete girmek yasak olan maske bulamıyorsa ne yapsın? Kronik hastalığı olup sokağa çıkmak zorunda kalan 65 yaş üzeri veya 20 yaş altı insanlar ne yapsın” diye sordu.

Meclis gündeminde

Ülke genelindeki maske krizine ilişkin Çakırözer, Türkiye genelindeki maske krizine ilişkin bir de soru önergesi verdi. Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “65 yaş üzeri olup geçici olarak farklı yerde oturan yurttaşlara maske dağıtımı yapılmış mıdır”, “Sms aracılığıyla iletileceği söylenen koda ulaşamayan yurttaşlar ve eczanede maske bulamayan yurttaşlar maske teminini hangi kanallar aracılığıyla yapmıştır”, “Pandemi nedeniyle evden çalışan yurttaşlar maskelerini nasıl temin edecektir” sorularını sordu.

Belediye çalışanları dikiş makinelerinin başında

Çakırözer, “Belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalışmaktan bir maske dağıtmayı bile beceremediler. Tüm engellemelere rağmen belediyelerimiz halkın yanında olmak için uğraş veriyor. Tepebaşı Belediyesi çalışanı kadınlar, yıkanabilir maske dikiyor. Bir ayda binlerce maske diktiler. Sabahın erken saatlerinden başlayarak geceye kadar dikiş makinelerinin başında üretim yapıyorlar. Salgına karşı dayanışmayı böyle el ele büyütüyoruz” dedi.