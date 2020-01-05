CHP'li Çakırözer: ABD yaptırımlarına karşı 'Eskişehir eylem planı' şart

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyesi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ABD Savunma Bakanlığı bütçesi ile birlikte Türkiye’ye savunma ve enerji alanlarında hayata geçecek yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Çakırözer, yaptırımların Türkiye’de en çok Eskişehir’i, Eskişehir merkezli hava savunma şirketlerini, onların alt yüklenicilerini ve buralarda çalışan binlerce Eskişehirli’yi etkileyeceği yönündeki endişelerini paylaştı. TBMM Dışişleri Komisyonu’nun üyesi de olan Çakırözer, "Eskişehir’den Washington’a çağrımızdır; insanımızın işini, aşını doğrudan etkileyecek yaptırımları doğru bulmuyoruz, bundan vazgeçin" dedi.

Pentagon bütçesi ile birlikte onaylanan yaptırımlar nedeniyle sadece Eskişehir’in milyarca dolarlık kaybı olacağına dikkat çeken Çakırözer, 1. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı, TEİ, Alp Havacılık gibi hava şirketlerinin milyarlarca dolarlık iş kaybı olacağını vurguladı. Çakırözer bu yaptırımlar nedeniyle Eskişehir’deki savunma ve havacılık şirketleri ile bunların alt yüklenicisi sanayi şirketlerinde çalışan Eskişehirlilerin işsiz kalmaması için gereken önlemlerin bir an önce alınması uyarısında bulundu.

"ABD yönetimi bu yanlıştan dönmelidir"

Yaptırımlar nedeniyle Türkiye’nin ve şehirlerinin enerji ve savunma sanayi üretim kapasitesinin darbe yiyeceğini aktaran Çakırözer, "İnsanımızın işini, aşını doğrudan etkileyecek bu yaptırımları doğru, haklı bulmuyoruz. ABD yönetimi bu yanlıştan dönmelidir. Çünkü bu sadece yönetimler arası ilişkileri değil halklarının birbirine bakışını olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracaktır" dedi.

"En çok Eskişehir'i vuracak"

"ABD ile F35 projesinin iptal edilmesi Türkiye’de en çok Eskişehir’i, Eskişehir merkezli hava savunma şirketlerini, onların alt yüklenicilerini ve dolayısıyla buralarda çalışan binlerce Eskişehirli’yi vuracak. ABD yaptırımlarına karşı Eskişehir Eylem Planı şart" diyen Çakırözer kaygılarını şu şekilde sıraladı:

"F35 bakım üssü Eskişehir olmayacak"

"Eskişehir’deki 1.Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı F35’lerin tüm dünyadaki tek ana bakım üssü olacaktı. Dünyadaki tek motor bakım merkezi olacaktı. Yani önümüzdeki yıllarda üretilecek en az 1000 uçağın motor bakım merkezi burası olacaktı. Şimdi bu karar değişecek, sadece buradan kaybımız milyarlarca dolar olacaktır."

"Havacılık sektörümüze darbe"

"İkinci olarak üretim aşamasında motor ve diğer bazı önemli parçaları üreten TEI gibi, Alp Havacılık gibi Türkiye’nin gurur önemli savunma şirketlerimiz ciddi iş kaybı ile karşı karşıya. TEI’nin elinde F35 de dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde 5-6 milyar dolarlık sipariş vardı. Alp Havacılık benzer biçimde son yıllarda üretimini artırmıştı. Yaptırımlar bu şirketleri doğrudan etkileyecek."

"Milyarlık ihracatlar sona erecek"

"Üçüncü olarak bu savunma şirketlerinin işinin durması, azaltması demek, silsile yoluyla Eskişehir organize sanayi bölgesinde alt yüklenici konumundaki 40-50 üreticiyi yakından etkileyecektir. Üretemez hale getirecektir. Bu şirketlerin üretimleri sonucu Eskişehir’in ortalama yılda 1 milyar dolar savunma sanayi ihracatı vardı. Neredeyse tamamı ABD’ye. Şimdi bunu kaybediyoruz."

"Eskişehirli işsiz kalmamalı"

"Organize Sanayi Bölgemizde Hava İkmal’de, TEİ’de ve onlarca savunma sanayi üreticilerimizde binlerce Eskişehirli çalışmakta. Yaptırımların bir başka olumsuz neticesi de bu insanların işsiz kalma riskidir. Hemşehrilerimizin işsiz, aşsız kalmaması için hükümet bu konuda bir an önce tedbir almalıdır. Yaptırımlardan doğan iş kaybının derhal giderilmesi gerekir."

"Hukuken büyük yanlış"

"Türkiye’nin üretim ortağı olduğu ve yaklaşık 1 milyar doların üzerinde ödeme yaptığı F35 uçaklarının verilmemesi kararı da hukuken büyük yanlıştır. Eskişehir’den Washington’a çağrımızdır. İnsanımızın işini, aşını doğrudan etkileyecek yaptırımları doğru bulmuyoruz, bundan vazgeçin."

"Beceriksiz dış politika Türkiye'yi yalnızlaştırdı"

Türk Amerikan ilişkilerinin bu noktaya gelmesinde ABD’nin vahim yanlışları kadar, AKP siyasi iktidarın dış politikada yürüttüğü başarısız politikanın da etkili olduğuna dikkat çeken Çakıörezer, "Türkiye’deki Saray rejiminin maceraperest, ideolojik, beceriksiz ve sonuçta da başarısız dış politikasının rolünü görmezden gelemeyiz. AKP döneminde hem komşularımızla, hem geleneksel dostlarımız olan bölge ülkeleriyle, hem müttefiklerimizle ve hem de din kardeşliğimiz bulunan İslam dünyası ile ilişkilerde çok büyük kopuş yaşandı. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar yalnızlaştı" dedi.

Çakırözer, iktidara çağrıda bulunarak, "Sizin başarısız, beceriksiz dış politikanızın bedelini Eskişehir ve benzer durumdaki Anadolu şehirlerindeki savunma şirketlerimiz ve bu şirketlerde alın teri döken emekçi kardeşlerimiz ödememelidir. Olası yaptırımlar karşısında bu şirketlerin yaşaması için her türlü önlem bir an önce devreye sokulmalıdır" dedi.