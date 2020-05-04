CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının tümü oylarını artırdı

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, "Bugün yerel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden bugüne, oyunu en fazla artıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olurken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yüzde 7,05, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise oyunu yüzde 7,01 oranında artırdı.

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 'Covid-19 Pandemisinin Toplumsal/Ekonomik ve Siyasal Etkileri Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Kemal Özkiraz ankete katılanlara, "Bugün yerel seçim olsa ve aynı adaylar seçime katılsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiklerini belirterek, Muğla ve Mersin'de ittifak olmadan Vahap Seçer ve Osman Gürün'ün oylarını artırdığını söyledi.

Oyunu en çok artıran büyükşehir belediye başkanları

Araştırmaya göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,93 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş'ın 29 Nisan 2020 tarihi itibariyle oyunu yüzde 58,97'ye yükselttiğini ve büyükşehir belediye başkanları arasında yüzde 8,04'le, oyunu en fazla artıran belediye başkanı olduğunu dile getirdi.

Mansur Yavaş'ı yüzde 7,05'lik oy artışıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takip ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 31 Mart 2019'da 48,8 olan oy oranını Yüzde 55,82'ye yükselterek, yüzde 7,01'lik artış sağladığı görüldü.

Adana'da Zeydan Karalar, oylarında yüzde 5.17'lik artış yaşarken, Aydın'da ise Özlem Çerçioğlu, yüzde 5,01'lik artışla oylarını yüzde 58,95'e çıkartmış durumda.