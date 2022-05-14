CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri Mersin’de buluştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’in ev sahipliğinde önce Tarsus’u gezen başkan eşleri, ardından Darısekisi’nde Örnek Köy Projesi kapsamındaki Yörük Köyü’nü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için Mersin’e gelen CHP’li Başkanlar, gün boyu bir dizi toplantıya katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün eşi Gülsün Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın eşi Gülseren Albayrak da Mersin’de bir araya geldi.

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Eşlerin bir gün boyunca süren programı

Başkan eşleri, güne Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin Kültür Park’ta işlettiği Yöreden Kafe’de başladı. Kleopatra Kapısı’nı ziyaret eden Başkan eşlerini, çocuklar ve kadınlar çiçeklerle karşıladı. Türk tarihinde elektrikle aydınlanan ilk ev olma özelliğine sahip konakta Başkan eşlerine Tarsus’a özgü ürünler ikram edildi. Konuklar, konak gezisinin ardından Tarsus Amerikan Koleji’nin meşhur merdivenlerinde anı fotoğrafı çektirdi.

Başkan eşleri, Tarsus gezisine St. Paul Anıt Müzesi’yle devam etti. Hz. İsa ve 4 büyük İncil yazarının freskolarıyla süslü orta nef ve kilisede yer alan diğer freskoları inceleyen Başkan eşleri, ardından Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın performansını dinledi. Tarsus’un tarihi sokaklarını ve çarşılarını gezen Başkan eşleri, Kırkkaşık Bedesteni’ne de uğradı. Esnaf, vatandaşlar ve muhtarlar tarafından ilgiyle karşılanan başkan eşleri daha sonra Toroslar ilçesinde yer alan Darısekisi Mahallesi’ne geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin Örnek Köy Projesi kapsamında Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği Yörük Köyü ziyaret edildi; misafirler, köydeki Yörük ailelerle de sohbet etti. Yörük Köyü’ne zeytin fidanları diken başkan eşleri, son olarak Yörük Köyü’ndeki atölye, çay ocağı, stant, pişirim ve üretim alanlarıyla Yörük çadırlarını gezdi.