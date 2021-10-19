CHP'li Bulut: Vatandaşın vergileri iliğimizi sömüren şehir hastanelerine aktarılacak

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, şehir hastaneleri için 2022 yılı bütçesinden yaklaşık 22.5 milyar TL ödeneceğini açıkladı ve “Vatandaşın vergileri iliğimizi sömüren şehir hastanelerine akıtılacak” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut yaptığı yazılı açıklamada, Kamu-Özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerine 2020 yılı bütçesinden ayrılan payı değerlendirdi.

Bulut, Kamu-Özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerine 2022 yılı bütçesinden yaklaşık 22.5 milyar TL ödeneceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı bütçesinden “Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler” başlığı altında 7 milyar 473 milyon TL ödeneceğini aktaran Bulut, “Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli” başlığı altında da 14 milyar 91 milyon 904 bin TL ödeneceğini bildirdi. 2023 ve 2024 yıllarında öngörülen rakamların da devasa boyutta olduğunu kaydeden Bulut kurun yükselmesiyle bu rakamların daha da artacağını belirtti.

"Şehir hastaneleri iliğimizi sömürüyor"

Yurttaşın vergilerinin şehir hastanelerine akıtılacağını değerlendiren Bulut, Kamu-Özel ortaklığına yasal zemin oluşturarak saraya yakın müteahhitlere yeni bir rant kapısı oluşturulduğunun kaydetti.

Bulut, şehir hastaneleri aracılığıyla 25 yıl boyunca halkın vergilerinin yandaşların ceplerine hortumlandığını, her yıl artan bütçe açıklarının, bütçedeki faiz ödemelerinin yükünü de vatandaşın sırtına yüklendiğini belirtti.