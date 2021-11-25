CHP'li Bulut'tan Bakan Koca'ya 'ilaç tedariki' tepkisi: Türkiye'de savaş yok, vatandaş ilaç stoklamaya başladı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde; “Türkiye’de savaş yok, kıtlık yok ama ilaç eksikliği var. Vatandaşlar bulursa, ilacı da stoklamaya başladılar” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İnşallah, ilaç firmalarıyla bir yakınlığınız yoktur" diye cevap verdi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz aldı.

Bulut, “Bilmiyorum farkında mısınız ama tarihe geçiyorsunuz. Türkiye’de savaş yok, kıtlık yok ama ilaç eksikliği var, ilaç kıtlığı var. Bu konuda vatandaşlar nasıl un, şeker stokluyorsa; eğer ilaç bulursa ilacı da stoklamaya başladılar. En basit ağrı kesiciler, grip ilaçları, özellikle çocuklarda antibiyotikler... Bu konuda, eczanelere gittiklerinde, eğer ellerinde bir reçete varsa 5 kalemin 2’sini, 3’ünü bulur hâldeler ve bu sizin Bakanlığınıza nasip oldu” dedi.

Bu sözlere karşılık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İnşallah, ilaç firmalarıyla bir yakınlığınız yoktur” diye konuştu.

Fahrettin Koca’nın bu ifadelerine Burhanettin Bulut, “Sayın Bakan, geçen bütçede de bu PCR testine ilişkin size bir laf söyledim, ‘Sizin kendi hastaneniz bunu yayınladığınız genelgeden daha pahalıya yapıyor. Hastanede daha pahalı, daha çok ücret alıyorsunuz’ diye; siz oradan ‘Yalancı’ dediniz. Ben o gün anlamamıştım, şimdi yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Siz böyle bir iddiada nasıl bulunabilirsiniz?” diye karşılık verdi.

Bulut, şöyle devam etti:

“Eczaneye gidip ilaç alamadıklarından bahsediyorum, siz de diyorsunuz ki ‘İnşallah, ilaç firmalarıyla bir yakınlığınız yoktur’ Ben oda başkanlığı yaptım; ilaç sektörünü gayet iyi bilirim, ilaç firmalarının içinde bulunduğu durumu da bilirim, oradaki suiistimalleri de biliyorum ama daha başlamadan, daha ne söyleyeceğimi bile bilmeden böyle bir iddia çok çirkin; yakışmıyor, size yakışmıyor.” (ANKA)