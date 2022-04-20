CHP'li Bulut: OGS cihazı alan vatandaşların depozito paralarının üzerine yattılar

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “OGS cihazı alan vatandaşların depozito adı altında bankalara yatırdığı paranın üzerine yattılar" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 1 milyon 200 bin kişinin ödemiş olduğu depozito ücretini geri alamayacağını belirterek, şunları söyledi:

“OGS ve HGS ürünleri arasındaki farkı iade etmeyerek, göz göre göre vatandaşı kazıkladılar. OGS cihazı alan vatandaşların depozito adı altında bankalara yatırdığı devasa paranın resmen üzerine yattılar. Paranın üzerine konmak için şimdi de kelime oyunlarına başladılar. Vatandaştan depozito ücreti adı altına para topladılar, şimdi de bize verdikleri yanıtta depozitonun adı cihaz bedeli oldu. Bu yolla bankaların vatandaşın parasına çökmesine göz yumuyorlar. Vatandaştan değil, bankalardan yana tavır koyan iktidar, yüz binlerce vatandaşı mağdur etti.”

Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart itibarıyla otoyol ve köprü geçişlerinde ‘otomatik geçiş sistemi’nin (OGS) kaldırıldığını duyurmuştu. Geçiş ücretleri ‘hızlı geçiş sistemi’ (HGS) üzerinden tahsil ediliyor. OGS cihazları banka tarafından HGS etiketine dönüştürüldü.