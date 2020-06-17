CHP'li Bulut: Hamza Yerlikaya daha fazla maaş alsın diye Vakıfbank'a atanırken Gaziantep'te bir baba kredisini ödeyemediği için canına kıydı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eski güreşçi ve Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanarak dört maaş birden almasına tepki gösterdi. Bulut, "Hamza daha fazla maaş alsın diye Vakıfbank'a atanırken, Gaziantep'te beş çocuk babası marangoz kredisini ödeyemediği için kendisini astı." dedi.

Bulut, “Vakıfbank’ın yönetim kurulunun AKP’yle bağlantılı, ya eski milletvekili ya danışman. En son kim atandı? Hamza Yerlikaya. Atanabilir ancak bunu liyakat esasıyla yapın, bunu sadece kendi yandaşlarınız 3 maaş, 4 maaş alsın diye yapmayın. Niye? Türkiye’nin birliğe ihtiyacı var, Türkiye’de ekonomik olarak düştüğü durum itibarıyla korkunç bir yoksulluk var." dedi.

Bulut, "Nüfusun dörtte 1’i temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda ama siz ne yapıyorsunuz? 'Salgında mücadele eden sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez.' diyorsunuz ama hakkını da gerçekten ödemiyorsunuz. Yine, siz, canı pahasına çalışan hekimler arasında, çalışanlar arasında ayrımcılık yapıyorsunuz. Siz, Hamza Yerlikaya’yı Vakıfbank yönetim kuruluna daha fazla maaş alsın diye atarken Gaziantep’te 5 çocuk babası bir marangoz kredisini ödeyemediği için kendini astı. Siz, RTÜK Başkanını bir maaş daha alsın diye yine bir bankaya atarken bir kadın İstanbul’da sokak sokak 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyordu." diye konuştu.

Bulut, "Siz, Türkiye’nin en güçlü yapısını, esnaf topluluğunu bu pandemi döneminde yardım paketlerine muhtaç ettiniz; yine, siz, sokak ekonomisinde çalışanları göz ardı ettiniz. Ama şunu hiç göz ardı etmediniz: Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ı Ziraat Bankası yönetimine atadınız. Tüm bunları yaparken elbette sizlerin bu işte sorumluluğu var. Siz eğer bu iktidarı bu konuda sorgulayamazsanız, biz sizin vicdanlarınızı sorgular hâle geliriz. Sadece daha fazla maaş almak adına yapılan atamalar hangi vicdana sığar” düşüncesini dile getirdi.