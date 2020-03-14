CHP’nin eczacı Milletvekili Burhanettin Bulut, 100'ün üzerinde ülkede görülen ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan yeni tip Koronavirüs salgısına karşı vatandaşların korunma önlemi olarak tercih ettiği maske, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri konusunda uyarıda bulundu. CHP'li Bulut, "Eczacıların alkol kotası artırılsın" dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kamuoyunda endişe yaşandığını bildiren Bulut, “Eczaneler maske, eldiven, kolonya, el dezenfektanı ve ıslak mendil taleplerine yetişemiyor. Bu ürünler virüs fırsatçıları tarafından fahiş fiyatlara satılıyor” dedi. Sorunun çözümünün kolonya üretimi amacıyla eczanelerin alkol kotasını artırmak olduğunu belirten Bulut, “Eczanelerde el dezenfektanı ürünü imal edilsin, sağlık ocaklarında medikal maskeler, semptom görülen hastalara ücretsiz dağıtılsın” açıklaması yaptı.