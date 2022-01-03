CHP'li Bulut: Devlet, vatandaş, esnaf, çiftçi borç batağında

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle devletin de vatandaşın da borç içinde yüzdüğünü söyledi. Bulut, “Devlet, vatandaş, esnaf, çiftçi borç batağında. Dış borçlar AKP iktidarları döneminde toplam 322 milyar dolar artarak 453,5 milyar dolara kadar yükseldi. Vatandaşın toplam borcu ise 1 trilyon 75 milyar lira oldu” dedi.

Burhanettin Bulut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. “Dolar kurundaki önlenemez yükselişle birlikte temel ihtiyaç maddelerine üst üste yapılan fahiş zamlar ve yüksek enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücü eridi. Asgari ücrete yapılan zam, daha vatandaşın cebine girmeden üçte bir oranında azaldı” diyen Bulut, devletin ve vatandaşın borçlarına dikkat çekti.

“Devlet, vatandaş, esnaf, çiftçi borç batağında” diyen Bulut, 2002 yılı sonunda 132 milyar dolar olan Türkiye’nin dış borçlarının AKP iktidarları döneminde toplam 322 milyar dolarlık artış kaydederek üç katına çıktığını; dış borç stokunun 453,5 milyar dolara kadar yükseldiğini belirtti. Küçük ve orta boy işletmelerin bankacılık sektörüne olan kredi borçlarının, döviz kurunda yaşanan artışın da etkisiyle 93 milyar lira artarak 1 trilyon 112,5 milyar liraya kadar yükseldiğini kaydeden Bulut, KOBİ’lerin bankalara zamanında ödeyemediği için icraya veriler kredi borcunun ise 1,7 milyar lira artarak 58,2 milyar lirayla yükseldiğini aktardı. Tarım sektörünün bankalara olan kredi borcunun da 2,7 milyar lira artarak 159 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Bulut, çiftçinin zamanında ödeyemediği için takibe alınan borçlarının ise 4,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.

''İşsizlik ve enflasyon rekor düzeyde''

Geliri artmadığı için enflasyon altında ezilen vatandaşların bankalara ve finansman kuruluşlarına olan borçlarının ekonomik krizle birlikte büyüdüğünü belirten Bulut, şunları kaydetti:

“Vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcu 1 trilyon 75 milyar lira oldu. Bankaların vatandaştan zamanında tahsil edemedikleri için takibe aldıkları vatandaşın borcu ise 30,7 milyar lira. İşsizlik ve enflasyon rekor düzeyde. Üst üste yapılan fahiş zamların ardından market raflarında, pazarda her şey ateş pahası oldu. Vatandaş da esnaf da kredi, borç ve faiz sarmalından kurtulamıyor.” (ANKA)