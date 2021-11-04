CHP'li Bulut'a konuşan Adanalı esnaf: Vatandaş 3 TL'lik zeytin, 5 TL’lik peynir alıyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un dinlediği Adanalı esnaf, vatandaşın alım gücünün düştüğünü; “Vatandaş 3 TL'lik zeytin, 5 TL’lik peynir alıyor. Bakkaldan çıkarken de utandığından cebine koyup öyle götürüyor.” sözleri ile aktardı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, “Borç defterlerinin durumu nasıl?” diye soran Bulut’a, şu yanıtı verdi:

"Vatandaşın borçları ikiye katlandı. Ödeyemeyenler de bakkala uğramıyor. İşlerim yarı yarıya düştü. Fiyatlar aşırı pahalı. 80 TL’ye sattığım ay çiçek yağını 95 TL’den geri aldım. Ayçiçek yağı şu anda 105 TL oldu. Mal bittiğinde yerine yenisini koyamıyoruz. Satarken de zarar ediyoruz. Dükkandaki ürünlerin ederinden çok, vatandaşlardan alacağımız var. Artık veresiye vermemeye başladık.

Pandemi döneminde hiçbir destek almadık. Kredi çektik, faiziyle beraber geri ödemeye çalışıyoruz. Peynirin kilosu 70 TL’ye çıktı. 3 TL’lik zeytin, 5 TL'lik peynir alanlar var. Vatandaş alırken ben utanıyorum. Vatandaş da bakkaldan çıkarken utandığından cebine koyup öyle götürüyor. Biz üzüldüğümüzden veresiye veriyoruz. Veresiye vermezsek insanlar o günü aç geçiriyor. Parası olmayanlar bize, parası olanlar zincir marketlere gidiyor. Borçları almak için bazen vatandaşın kapısına gidiyoruz. Tepkiyle karşılaşıyoruz.” (ANKA)