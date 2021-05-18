CHP'li Bulut: 21 milyon 895 icra dosyası derdest durumda

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 1 Ocak- 14 Mayıs günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 754 bin 926 yeni dosya geldiğini söyledi. Bulut, “21 milyon 895 icra dosyası derdest durumda” dedi.

Bulut, yazılı açıklamasında, “Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak- 14 Mayıs günleri arasında yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 766 bin 482 adet arttı” dedi.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, geçen yıl nisan ayından itibaren üç ay süreyle icra dairelerine başvuruların ertelendiğini hatırlatan Bulut, bu yıl da salgın nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde icra dairelerine gelen dosya sayısının düşük seyrettiğini, sayının çok daha fazla olduğuna işaret etti. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının da bir yıl öncesine göre 1 milyon 340 bin 599 adet artarak 21 milyon 895 bin 75'e çıktığını kaydeden Bulut şöyle devam etti:

“Vatandaş işsiz, evine ekmek götüremiyor. Salgında ekonomik kriz, derin yoksulluk iyice gün yüzüne çıktı. İşsiz olduğu halde iş bulma umudu olmadığı için iş aramayan 3 milyon 320 bin kişi de dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısı 9 milyon 203 bine kadar yükseldi. Salgının ekonomide yol açtığı sorunlar neredeyse salgının önüne geçti. Ertelenen vergiler, krediler, SSK ve Bağ-Kur ödemeleri, iş hacminin düşmesi dolayısıyla ödenemeyen kira, elektrik, su, doğal gaz ve stopaj gibi borçlar esnafın belini büktü.”

"Borcu borçla kapatmaya çalışıyorlar"

Vatandaşın da esnafın da çareyi banka kredilerinde aramaya başladığını belirten Milletvekili Bulut, şöyle devam etti:

“Borcu borçla kapatmaya çalışıyorlar. Bankaların verdiği krediler 27 Nisan–7 Mayıs günleri arasında, sadece 645 milyon liralık artışla 3 trilyon 790 milyar liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘ekonomi şaha kalkacak' demişti. Türkiye ekonomisi, başkanlık sistemi ile yönetilen son 3 yılda ağır tahribata uğradı. Geldiğimiz nokta hiçbir destek vermediği esnaftan, vatandaştan ‘helallik' istemek oldu.”