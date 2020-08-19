CHP’li Bülent Tezcan: Aday belirleme süreci hiç de zor olmayabilir

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin “Aday belirleme süreci hiç de zor olmayabilir” dedi.

HaberTürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya’ya konuşan, “Hem sistem, hem de ittifak yeniydi, ilk uygulama olduğu için bazı zorlukları vardı. Şimdi onlar yok oldu. Millet İttifakı’nı toplumsal barış zemininde tüm kesimlerle birleştiren süreci çalıştıracaksak, erken aday açıklaması zarar verir...” düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, “Önümüzdeki dönemde ittifak kurmayı planlayan partiler önce yeni dönem inşasını parlamenter demokratik sistem üzerinde gerçekleştireceği, seçilen cumhurbaşkanının tek adam olmayıp, tüm demokratik kurum ve kuralları işleteceğini baştan kabul edeceği bir programda uzlaşmalı. Bu sağlanırsa, partilerin ortak veya farklı aday çıkarması sorun yaratmaz. Önemli olan ekonomik ve demokratik programda mutabakatı sağlamak; bunun üzerine ittifakı inşa etmek.” İfadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

Tezcan, aynı hedefler ve program etrafında bütünleşen partilerin ittifak süreçlerinin de sağlıklı işleyeceği kanısında. Adaylık sürecinin bunun ardından ikinci planda yürüyeceği görüşünde

Muhalefet partileri açısından ele alındığında, parlamenter sisteme geçiş konusunda uzlaşıları bir zemin olarak kabul edilebilir. Ancak bunun tek başına yeterli olmayacağı açık. Yanı sıra hem ekonomi, hem de dış politikalarını nasıl bir zemine oturtacakları, Türkiye’nin biriken sorunları konusunda hangi çözümlerde ortaklaşacakları da önemli…

Dolayısıyla bir tarafta bu sorunları aşmış ve uzlaşmasını yıllar önce tamamlamış Cumhur İttifakı, diğer yanda ise bunları yeniden inşa etmesi gereken Millet İttifakı duruyor. Ayrıca efor sarf etmeleri gerekiyor…

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