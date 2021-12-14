CHP'li Bülbül, TRT dizisini Meclis gündemine taşıdı: Siyasete girmesin, işini yapsın

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TRT’de yayınlanan “Teşkilat” isimli dizide; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki sloganı “Geliyor gelmekte olan” sözlerinin dizideki “terörist” karaktere söyletilmesini TBMM gündemine taşıdı. TRT dizisiyle verilen subliminal mesajın ahlak ve etik kurallar ile Anayasa’ya aykırı olduğunu dile getiren Bülbül, “TRT siyasete girmesin yayıncılık işini yapsın yeter” dedi.

TIKLAYIN - RTÜK üyesi Taşcı’dan Teşkilat başvurusu: RTÜK, TRT'nin pervasızlığını görmezden gelemez!

TRT 1 kanalında yayınlanan “Teşkilat” isimli dizinin 12 Aralık 2021 tarihli bölümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde sloganı olan “Geliyor gelmekte olan” sözlerinin dizideki “terörist” karaktere söyletilmesi CHP’yi harekete geçirdi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergesinde dizideki karakterin “uluslararası bağlantıları olan, komplocu ve tehlikeli bir kişi olarak” gösterildiğini söyleyen Bülbül, “Bu gibi dizilerdeki repliklerin bilinçli bir şekilde kurgulandığı açıktır. Dizilerle topluma verilmek istenen bu tür subliminal mesajların, amaçları ve etkisi ahlaka uygunluğu açısından büyük tartışma konusudur” değerlendirmesini yaptı.

Bülbül, “Kamu vergileriyle ayakta duran ve kamu yayıncılığı yapmakla görevli olması gereken devlet televizyonu TRT’nin yayınlarının, bir siyasi kesiminin amaçları ve toplumda yaratmak istediği algı için kullanılması başta ahlak ve etik kurallar ile Anayasa’ya aykırıdır” dedi. Bülbül, şu soruları yöneltti:

“- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde kullandığı sloganının dizideki rolü itibariyle “terörist” bir karaktere söyletilmesi tesadüf müdür?

-TRT'de yayınlanan dizilerin replikleri/sanaryosu ön incelemeden geçmekte midir?

-Senaryoya TRT yönetimi tarafından müdahale söz konusu mudur?

-Bu dizi yayınlanmadan kim ya da kimler tarafından incelenmektedir?

-Dizi ile ilgili kurum içerisinde herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?”

Konuyla ilgili açıklama da yapan Bülbül, TRT’nin her dönem bazı güçlerin yönetiminde olduğunu ve bunu da yayınları ile çok açık şekilde gösterdiğini söyleyerek, “TRT siyasete girmesin yayıncılık işini yapsın yeter” dedi.

TRT’nin ilkelerini de anımsatan Bülbül, TRT’nin etik ve ahlak dışı yayın yaptığı belirterek şunları söyledi:

“TRT’nin yayın ilkeleri arasında Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek, tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak yer alırken gelinen nokta bunların tam tersidir. TRT yönetimi bu ilkeleri gasp etmekte, iktidarın kanalı gibi çalışarak devlet kurumu niteliğini ayaklar altına almaktadır. Yurttaşların vergileri TRT’nin cebini doldururken yapılan bu yayınlar ahlak dışıdır ve suç işlemektedir.” (ANKA)