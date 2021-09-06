CHP'li Bülbül: Sümer Holding, son 4 yılda 80 milyon TL zarar etti

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sümer Holding'in son 4 yılda 80 milyon TL zarara uğradığını belirterek, “Ülkemizin kalkınmasına hizmet etmiş bir kuruluş AKP’nin elinde peşkeşin ve zararın merkezi haline geldi” dedi.

Sümer Holding’in, belli bir kesimin çıkarları ve yanlış politikalar nedeniyle şimdiki konumuna geldiğini belirten CHP Milletvekili Bülbül, konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması için Meclis Başkanlığına önerge verdi.

"Kurumun borçları artmakta"

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, Sümer Holding’in son dönemlerde artan zararlarının, şüpheli alacakların, varlık satışları ve hibelerinin araştırılmasının önem taşıdığını belirten Bülbül, önergede şunlara değindi: “Sümer Holding, pamuklu ve yünlü dokuma, deri, ayakkabı, kimya, toprak ve seramik, kağıt ve demir-çelik sanayii sektörlerinde faaliyetlerde bulunulmuş, ekonomik olarak ülkenin kalkınmasına, istihdama ve sosyal devlet anlayışına büyük katkı sağladı. Ama günümüzde hem kurumun varlıkları gün geçtikçe azalmakta hem de borçları katlanarak artıyor.”

80 milyon TL zarar

AKP iktidarının Sümer Holdingi peşkeşin merkezi haline getirdiğini söyleyen Bülbül, “AKP iktidarıyla birlikte Holding, zararın ve peşkeşin merkezi haline geldi. Kurum 2017 yılında 13,7 milyon lira, 2018'de 10,4 milyon lira, 2019'da 30,4 milyon ve 2020 yılında 24,6 milyon lira zarara uğramış. Yani son dört yılda neredeyse 80 milyon lira zarar etmiş. Sümerbank’ın belli bir kesimin çıkarları ve yanlış politikalar nedeniyle şimdiki konumuna düştüğü açıktır. Ülkenin değerlerinden olan Sümerbank'ın özellikle son dönemlerde artan zararlarının, şüpheli alacakların, varlık satışları ve hibelerinin araştırılması bu nedenle elzemdir” ifadelerini kullandı.