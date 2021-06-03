CHP'li Böke: Şahsım düzeninde, halk zenginliği değil yoksulluğu paylaşıyor!

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin olarak, "Diyorlar ki, ekonomi ilk çeyrekte %7 büyüdü, tüketici enflasyonu %16,59. Halkın gerçekleri bambaşka! Milyonlarca emekçi, çiftçi, esnaf büyümeden pay alamadığı gibi hayat pahalılığını da iliklerine kadar hissediyor. Şahsım düzeninde, halk zenginliği değil yoksulluğu paylaşıyor!" yorumunu yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Böke, "TÜİK mayıs enflasyonu tüketici için %16.59, üretici için %38.33 olarak açıkladı. Üretici enflasyonu son 2.5 yılın zirvesinde. ÜFE ve TÜFE arasındaki büyük fark, maliyetlerin tüketiciye yansımaya devam edeceğine işaret ediyor. Şahsım düzeni halk için ağır maliyetler yaratıyor! Aylık enflasyon TÜİK’e göre %0.89, bağımsız araştırmacılardan oluşan Ena Grup'un hesaplarına göreyse %3.94. 3 katı aşan bir fark var! İktidar bu farkı değerlendireceğine bağımsız araştırmacıları suçlamayı seçiyor. Şahsım düzeninin liyakata düşmanlığı da halk için büyük maliyet! Milyonların sürekli yoksullaştığı, emekçilerin ücretlerinin eridiği, çiftçinin üretemediği, esnafın nefesinin kesildiği, milyonlarca işsizin iş aramaktan vazgeçtiği Şahsım düzenine mecbur değiliz. Hak temelli, eşitlikçi, halkın düzenini hep birlikte kurabiliriz. Kuracağız da..." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | TÜİK açıkladı: Enflasyon mayısta 0,89 arttı; yıllık yüzde 16,59'a geriledi