CHP'li Bingöl: Bırakın ekmeği, vatandaşı yarım simide dahi muhtaç ettiler

"Vatandaş, her güne yeni bir çöküş hikayesi ile uyanıyor"

Halkın ucuz ekmek için büfe talep sayısının katlandığını açıklayan ve ekmek kuyruklarına dikkat çeken CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, şunları söyledi:

“Vatandaş, her yeni güne yeni bir çöküş hikayesi ile uyanıyor. Her yurttaş, elindeki 3 kuruş ile kendi ekonomisini planlamanın mücadelesini veriyor. Açıklanan 4 bin 253 TL’lik asgari ücreti önemsiyoruz ama sadece önemsemekle kalıyoruz. Çünkü açıklamanın hemen ardından bir zam yağmuru başladı. Marketlerde kota uygulamaları var. Hepsinden daha önemlisi ekmekte yaşananlar... Türkiye’nin her yerinde, fırınların ve ekmek büfelerinin önünde çok ciddi kuyruklar oluşuyor."

"Vatandaş, ekmek almaya giderken vereceği yol parasını dahi düşünmek zorunda"

"Son günlerde biz, daha önceki iş talebi gibi taleplerin yanı sıra kendi semtlerine ekmek büfesi kurulması talebi ile karşı karşıyayız. Ekmek büfesi talep edenler, kendi mahallerinden uzağa ekmek almaya giderken otobüse ya da dolmuşa verecekleri 1 lirayı dahi düşünmek zorundalar. O nedenle kendilerine daha yakın yerlere ekmek büfesi talepleri oluyor. Bu gerçekten son derece dramatik.”

"Vatandaşı, yarım simide muhtaç ettiler"

“40 yıl önceki kuyrukları diline dolayıp çirkin siyaset yapanlar, ‘kuyruk’ kelimesini ağızlarına alamıyorlar. Çünkü bırakın ekmeği, vatandaşı yarım simide dahi muhtaç ettiler. Bazı simit camekanlarının önündeki ‘Yarım simit satılır’ yazısı hepimizin içini acıtıyor.”

"Yurttaşlarımızı ne yarım simide ne de bayat ekmek kuyruklarına mahkum etmeyeceğiz"