CHP'li Biçer Karaca: OHAL Komisyonu’nun derhal lağvedilmesi ve elindeki bütün dosyaların yargıya teslim edilmesi gerekiyor

KHK mağdurlarıyla toplantılar düzenleyen CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "OHAL Komisyonu’nun derhal lağvedilmesi ve elindeki bütün dosyaların yargıya teslim edilmesi gerekiyor" diye konuştu