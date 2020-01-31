CHP'li belediyenin okula yardım yapmasına izin verilmedi: "İktidar propagandası yapılmadan yardım yapmak mümkün olmayacak mı?"

CHP’li Eynesil Belediyesi’nin öğrencilere yapmak istediği giyecek yardımı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellenmesi Meclis gündemine taşındı. CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı soru önergesinde şu ifadeleri kullandı: "Siyasal İslamcı sayısız dernek ve vakfın, eğitim faaliyeti diyerek cirit attığı her türlü organizasyonun, Bakanlığınız ve bağlı İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin desteğiyle yürütüldüğü gerçeğinden hareketle, artık okullarımızda iktidarın propagandası yapılmadan yoksul çocuklarımıza yardım ulaştırılması mümkün olmayacak mıdır?"

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine, Giresun’un Eynesil ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen kıyafet ve okul malzemelerini yardıma muhtaç öğrencilere dağıtmak üzere okullara göndermek istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise bu talebi geri çevirdi.

CHP’li Eynesil Belediyesi geçen hafta palto, kıyafet, ayakkabı, bot, eldiven gibi malzemeleri okullarda dağıttı. Ancak bu hafta dağıtıma izin verilmedi. Edinilen bilgiye göre, malzeme dağıtımından hafta sonu haberdar olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, dağıtım işlemine izin veremeyeceklerini iletti. Bu kararın ardından yüzlerce ihtiyaç malzemesi, Eynesil Belediyesi deposuna kaldırıldı.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımının engellenmesini Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi hazırlayan Tığlı, “Minik beden ve yüreklerin sıcak tutulması, geleceğe umut aşılanması için yapılan bu yardımların engellenmesi, bırakın Giresun’u ve Eynesil’i, Türkiye, dünya ve insanlık adına utanç verici bir davranıştır” dedi.

"İktidar propagandası yapılmadan yardım yapmak mümkün olmayacak mı?"

Yardımların engellenme gerekçesini soran Tığlı, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Siyasal İslamcı sayısız dernek ve vakfın, eğitim faaliyeti diyerek cirit attığı her türlü organizasyonun, Bakanlığınız ve bağlı İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin desteğiyle yürütüldüğü gerçeğinden hareketle, artık okullarımızda iktidarın propagandası yapılmadan yoksul çocuklarımıza yardım ulaştırılması mümkün olmayacak mıdır?

Giresun Eynesil İlçesinde yoksul aileler ve çocuklarına ulaştırılması engellenen giyecek ve okul gereçlerinin dağıtımına yönelik engellerin kaldırılması için neden bir talimat vermiyorsunuz?”