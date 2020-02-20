CHP'li belediyeler kumpas mağdurlarının ismini yaşatacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk başta olmak üzere FETÖ’nün kontrolündeki yargı organlarının kararıyla tutuklanan, görevlerine son verilen ve bu süreçte hayatlarını kaybedenlerin isimlerini yaşatma kararı aldı.

Kumpas mağdurlarından oluşan bir heyet, söz konusu kumpas davalarına yaşamını yitirenlerden oluşan bir listeyi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e ileterek, söz konusu kişilerin isimlerinin yaşatılmasını istedi. Özel, bu talebi hafta başında yapılan MYK’ye taşıdı.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyeleri söz konusu talebi olumlu karşıladı. Toplantıda, kumpas davalarında yaşamını yitirenlerin isimlerinin CHP’li belediyeler tarafından yaşatılması kararlaştırıldı.

İşte o isimler

CHP’nin isimlerini yaşatma kararı aldığı kişiler ve ilgili kumpas davaları şöyle: Abdülkerim Kırca (Ergenekon), Ali Tarık Akça (Balyoz), Ali Tatar (Amirallere Suikast), Berk Erden (Ergenekon), Cem Aziz Çakmak (Balyoz), Çetin Dizdar (28 Şubat), Doğan İlhan (Amirallere Suikast), Emcet Olcaytu (Ergenekon), Engin Aydın (Ergenekon), Enver Arpalı (Van 100. Yıl), Erden Ülgen (Balyoz), Erhan Göksel (Ergenekon), Eser Şahan (28 Şubat), Gazi Güder (Ergenekon), Halil Yıldız (Balyoz), İlhan Selçuk (Ergenekon), İzzettin Gürdal (28 Şubat), Kaşif Kozinoğlu (Ergenekon), Kuddisi Okkır (Ergenekon), Mehmet Haşimoğlu (28 Şubat), Melike Kuvvet (Ordudan atılma), Murat Özenalp (Balyoz), Mustafa Kelleci (Balyoz), Muzaffer Tekin (Ergenekon), Münür Kemal Yavuz (Ergenekon), Nazlıgül Daştanoğlu (Ordudan atılma), Olgun Ural (Ergenekon), Özden Örnek (Balyoz), Sadettin Doğan (Poyrazköy), Salih Eryiğit (28 Şubat), Songül Yakut (Ordudan atılma), Teoman Koman (28 Şubat), Tevfik Özkılıç (Balyoz ve 28 Şubat), Tünay Yanardağ (Lice kumpası), Türkan Saylan (Ergenekon), Uçkun Geray (Ergenekon), Ünal İnanç (Ergenekon), Yunus Nadi Erkut (Balyoz).