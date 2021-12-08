CHP'li belediyeler, Kayseri'de ‘Kara Kış Fonu' çalıştayı düzenleyecek

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin 17-18-19 Aralık'ta Kayseri'de ‘Kara Kış Fonu' çalıştayı düzenleyeceğini duyurdu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve iktidara da kurulması için çağrı yaptığı ‘Kara Kış Fonu’nu CHP'li belediyelerin oluşturduğunu söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Torun, Kayseri'deki çalıştayın ana temasının "ekonomik buhran ve derin yoksulluğa karşı atılacak adımlar" olduğunu vurguladı.

"Vatandaşlarımızı bu iktidarın insafına terk etmiyoruz"

Torun, "Siyasi iktidarın yanlış politikaları, vatandaşlarımızı bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bıraktı. Bu durum, belediye hizmetlerinde önceliklerin değişmesine de neden oldu. Bizim belediyecilik önceliğimiz şudur; iktidarın yarattığı ekonomik sorunlara karşı vatandaşımızı korumak. Vatandaşlarımızı bu iktidarın insafına terk etmiyoruz" dedi.

"Vatandaşın ekmek kavgasının yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin "ekonomide kurtuluş savaşı" söylemlerine değinen Torun, "İktidar, kendi koltuğunu korumak için 'kurtuluş savaşı veriyoruz' diyor. Vatandaş ise mutfağındaki yangınla savaşıyor. Bu sarayın değil, vatandaşın ekmek kavgasının yanındayız. Kayseri'deki çalışmamızın da ana teması ekonomik buhran ve derin yoksulluğa karşı atılacak adımlardan oluşacak. Genel Başkan’ımızın talimatlarıyla bir 'Kara Kış Fonu' kurduk. Şu anda tüm belediyelerimiz, kendi bölgelerindeki Kara Kış Fonu desteklerini uygulamaya başladı. Vatandaşlarımızı korumak için daha fazla neler yapabiliriz, bunu tartışacağız. Yeni yol haritalarını ortaya çıkaracağız. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz: Asla yalnız değilsiniz, biz varız. Onlar engel çıkarır, biz aşarız. Onlar sorun yaratır, biz çözeriz. Onlar yapamaz, biz yaparız" diye konuştu.

"Çarşıda, pazarda, mutfakta yangın var"

CHP'li belediyelerin 17-18-19 Aralık'ta Kayseri'de yapacağı çalıştaya ilişkin Torun, şunları söyledi:

"Ana temamız, Kara Kış Fonu. Vatandaşımızın yaşadığı önemli sorunlar var. Bir yaşam mücadelesi veriyor. Çarşıda, pazarda, mutfakta yangın var. Vatandaşlarımızın bu zor günlerinde belediyelerimiz nasıl yardımcı olabilir, yaşadığı bu olumsuzluğu nasıl giderebilir, onun çabası içerisinde olacak. Bunların yöntemlerini ortaya koyacağız, tartışacağız."

"Vatandaşın en büyük sorunu evine ekmek götürememesi"

Torun, yurttaşların en önemli şikayetlerinin ‘geçim’ olduğunu vurgularken, "Her gün enflasyonun baskısı altında, artan fiyatların karşısında vatandaşımız çaresiz. Geliri sabit veya düşüyor ama giderleri katlanarak artıyor. Artık en zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamaz noktaya geldi. Şimdi bir kışa giriyoruz. Kış koşullarında evine yakacak alamıyor. Mutfak masraflarını karşılayamıyor. Bir markete gittiğinizde, ürünü alıp kasaya gidene kadar neredeyse fiyatı değişiyor. Vatandaş bütün tüketimlerini azalttı, birçok ürünü alamaz hale geldi. Bazı reyonlara bakmıyor bile. Marketler, sıvı yağlara zincirler, bebek mamalarına uyarıcılar takma durumuna geldi. Böyle bir durumda vatandaşın en büyük sorunu maalesef evine ekmek götürememesi, mutfağının masrafını karşılayamaması, en zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamaması" dedi.

"Hiç değilse vatandaşımız soğukta kalmasın"

CHP'li belediyelerin yurttaşların sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Torun, "Bazı yatırımlarını erteledi ve en önemli çözümü, bu kış hiç değilse vatandaşımız soğukta kalmasın, mutfağında huzurlu bir şekilde geçirsin diye yardımlarını artırdı. Vatandaşımızın bu zor gününde yanında olmak için çabaladı. Bir nebze onların yaşamını kolaylaştırdı. Birçok belediyemiz çalışmalarını bize aktarıyor, biz de süreç içerisinde sizlerle onları paylaşacağız" diye konuştu.