CHP’li belediye başkanlarından ‘yerel yönetimler yasa taslağına’ tepki: “21. yüzyıla yakışmıyor”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Bereketli Topraklar Üzerinde Akıllı Kentlere Doğru” başlıklı çalıştayın ardından 11 büyükşehir belediye başkanı, 6 maddelik sonuç bildirisi yayımladı. Bildiride AKP’nin çalışmalarını sürdürdüğü basına yansıyan “yerel yönetimler yasa taslağı” eleştirildi.

Sonuç bildirisini okuyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 11 büyükşehir belediyesinin Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, eşzamanlı olarak deprem konusunda çalışma yapacağını belirtti. Karalar, afet durumunda, acil müdahale, hasarın en aza indirilmesi ve kriz yönetimi konularında hazırlanacak raporun nisan ayında kamuoyuna açıklanacağını kaydetti. Karalar, son 7 yıldır birçok kenti etkileyen Suriyeli göçmenler konusunda da Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde bir çalışma yapılacağını belirtti.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre, Karalar, Belediye Kanunu’nda yapılacak değişikliğe ilişkin endişeleri de şöyle sıraladı:

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili olarak sağda solda ve sosyal medyada dolaşan taslak görmekteyiz. 11 Eylül 2019’da 30 büyükşehir belediyesi ile katıldığımız Cumhurbaşkanlığı toplantısında aramızdan seçilen 3 belediye başkanının oluşturduğu bir komisyon ile taslağın oluşturulacağı düşünülürken temas dahi kurulmadı. Hükümetimizin birlikte çalışma sözünü tutmasını temenni ediyoruz. Alınacak kararların atanmışların dayatmasıyla değil, 83 milyon vatandaşımızın temsiliyle, yerel yönetim anlayışıyla gerçekleşmesini demokrasinin gereği olarak görüyoruz. Sağda solda dolaşan taslak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, demokrasimizin en kötü, 21. yüzyıla yakışmayan bir çalışmasıdır. Böyle bir çalışmanın olmadığını düşünüyoruz. Biz hâlâ Sayın Cumhurbaşkanı’nın yasa tasarısıyla ilgili çalışmanın belediye başkanlarından oluşan bir komisyon tarafından yapılacağı yönündeki taahhüdünün yerine getirilmesini arzu ediyoruz. Umarız bu internette dolaşan taslak asparagastır. Eğer öyle bir taslak çıkarsa belediyeler kilitlenir. Bırakın büyük projeleri şu an yapmakta olduğu temel hizmetleri bile yapamaz olur. Bu da halkı cezalandırmak olur.”