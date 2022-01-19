CHP’li belediye başkanları eylem hazırlığında

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) CHP’li belediyelerin kendilerine yönelik "ayrımcılık" yapıldığını belirterek konuyu yargıya taşıyacaklarını yazdı. Öztürk, "CHP'li 4 üye TBB yönetiminde görevini ihmal eden, kötüye kullanan yetkililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet hakkını kullanacak. Bunlar arasında belediye başkanlarının eylem yapması da yer alıyor" dedi.

CHP’li belediyelere yapılan yardım oranının yüzde 5’i geçmediğini ve AKP'li başkanlara yapılan ayrıcalıkların CHP'lileri isyan noktasına getirdiğini belirten Saygı Öztürk, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un konuya ilişkin şu görüşünü aktardı:

“Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 1.5 milyar lira değerinde trafik pisti hibesi, AKP'ye yakın bölgesel birliklere yardımlar, yurt dışına keyfine göre seyahatler, partizanca personel alımları daha neler neler."

Saygı Öztürk, yaşananları şöyle anlattı:

"CHP'nin TBB Encümen üyeleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 6 Ekim 2021'de TBB yönetimine 4 sorunun yer aldığı imzalı bir dilekçe gönderdi. Ancak sorularına yanıt verilmedi. 25 Ekim 2021'de, CHP'li belediye başkanının, yaşanan adaletsizlikler giderilene kadar Birlik toplantılarına katılmaması kararlaştırıldı. 2 Aralık 2021'de CHP'li 4 encümen üyesi, TBB yönetimine ikinci bir yazı gönderdi daha önceki 4 soruya bir kez daha yanıt istedi.”

CHP’nin TBB Encümen üyelerinin soruları ise şöyle: 1-Hangi belediyeye ya da kuruluşa, hangi cins ve marka aracı, hangi tarihte, kaç TL bedelle alınarak teslim edildi?

2-Yurtdışına yapılan araç yardımlarının, hangi ülkelere, hangi araçların (marka, model ve fiyatları), hangi tarihte gönderildiğini gösterir listenin bildirilmesi.

3-Ödül ve proje adı altında hangi belediyelere ödül verildiği ve bunlara verilen maddi katkı rakamlarının ayrı ayrı bildirilmesi.

4-2014 yılından bu tarafa Birlik bütçesi ile hangi ülkelere ne amaçla gidildi, bu gezilere kimler katıldı, birlik bütçesine maliyeti ne kadardır?

Sorularına cevap verilmedikçe, gerilim de büyüdüğünü ifade eden Öztürk, “Birlik Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gerilimi sonlandırmak için CHP'den randevu istedi. Ancak o talep aylardır yerine getirilmedi. Gerekçe de önceki toplantılarda olduğu gibi değişen bir şey olmayacağı, istenilen sorulara da cevap verilmemesi gösteriliyor. Olay giderek farklı boyut almaya başladı. CHP'li encümen üyeleri konuyu yargıya taşımadan önce diğer adımları atıyor” diye yazdı.

Öztürk'ün aktardığına göre, sorularına 18 Aralık 2021'de verilen cevap üzerine, TBB yönetimine ise şu yazı gönderildi:

“Göndermiş olduğunuz yazıda istediğimiz konular açıklıkla belirtilmediği, alay eder gibi 1.304 adet aracın teslim edildiği, proje yarışmalarında da ödül alanların listesinin yazıldığı görülmektedir. Oysa biz, söz konusu yazı ile her yıl ayrı ayrı olmak üzere, partilerine göre belediyelere verilen araçların cinsini, bedelini, teslim tarihini, proje desteği alanların proje bedelleri dahil listesini, yurt dışına v t dı e belediyeler dışına verilen araç ve yardımların da ayrı ayrı yazılmasını istemiştik. Bu dilekçenin anlaşılmayan taraflarını da sözlü olarak anlatmıştık. Bunlara rağmen bize gönderilen cevap yeterli olmamıştır. TBB encümen üyesi olarak, yapılan çalışmaların denetlenebilmesi için açık ve kesin bilgilere sahip olmamız gerekmektedir. Aksi halde TBB encümen üyesi olarak görevimizi yerine getirmemiz engellenmiş olacaktır. Çünkü, araç dağıtımları, destek ve yardım ödemelerinin encümende tartışılarak karara bağlanması yönündeki ilke kararımıza da uyulmamaktadır.”

CHP'li 4 üyenin TBB yönetiminde görevini ihmal eden, kötüye kullanan yetkililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet hakkını kullanacağı belirten Öztürk, “Bunlar arasında belediye başkanlarının eylem yapması da yer alıyor. Nitekim, TBB Encümen üyeleri Fethi Yaşar, Abdül Batur, Hasan Akgün, Kazım Kurt, son dilekçelerinde, ‘Konunun siyasal ve sosyal alanlara taşınacağını, her türlü eylem ve gösteriye başlayacağımızı bildiririz’ sözleriyle TBB yönetimine son uyarıyı yaptı” dedi.