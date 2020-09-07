CHP’li belediye başkanı ve eşi Koronavirüs'e yakalandı

Kastamonu’nun Araç İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve eşi Koronavirüs'e yakalandı. Başkan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Koronavirüs şüphesi nedeniyle 1 haftadır evde kendilerini karantinaya alan Araç İlçe Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve eşinin test sonuçları pozitif çıktı. Başkan Sarıkaya, Koronavirüs'e yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

“Tedbiri elden bırakmayın”

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak coronaya yakalandıklarını duyuran Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Hemşehrilerim, Covid-19 şüphesiyle eşim ve ben 1 haftadır kendimizi evde karantinaya almış bulunmaktaydık. Dün yapılan test sonucumuzun pozitif olduğunu öğrendik. Tedavi sürecimiz evde devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın hem kendi hem çevresindekileri korumak adına tedbiri elden bırakmamasını rica eder hasta olanlara acil şifalar dilerim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”