CHP'li Bekaroğlu'ndan Ticaret Bakanı Muş'a Şehir Hastaneleri sorusu: Gizli satış mı var?

Şehir Hastanelerini işleten Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlık A.Ş’nin Danimarka menşeli ISS Facilities’e satışına ilişkin duyurunun Rekabet Kurumunun web sayfasından çıkarılması TBMM gündeminde.

Rekabet Kurumunun web sayfasında satış duyurusu yapıldıktan sonra bu duyurunun sayfadan kaldırılmasının nedenini Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a soran CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, gazetecilerin medyada satış olayını sorgulamasının ardından duyurunun kaldırıldığına dikkat çekti.

Gizli satış mı var?

Rekabet Kurumunun satış duyurusunun web sayfasına konulduktan sonra kaldırılmasını “gizli satış” şeklinde yorumlayan Bekaroğlu, Rönesans Holding bünyesinde bulunan, İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanelerinin işletmeciliğini yapan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlık A.Ş’nin, dünyanın en büyük dış kaynak hizmeti sağlama şirketi olan Danimarka menşeli ISS Facilities’e satışı ile ilgili işlemlerin başlatıldığına ve satış sürecine dair duyurunun Rekabet Kurumunun web sitesinde yer aldığı ancak konunun detayının medyada gazeteciler aracılığı ile sorgulanması sürecinde, söz konusu duyurunun Rekabet Kurumunun web sitesinin “Bildirilen Birleşme ve Devralmalar” başlıklı bölümünden kaldırıldığı şeklindeki haberlere açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Kurum yetkililerine soruşturma açılmalı“

07.10.2010 tarih ve 27722 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Rekabet Kurumundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında 2010/4 sayılı Tebliğin 12. maddesine göre; Rekabet Kurumu’nun, kendisine bildirilen birleşme ve devralmaları, ilgili teşebbüsler ile faaliyet alanlarını içerecek şekilde internet sayfasında duyurmakla mükellef olduğunu belirten Bekaroğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan satış duyurusunu web sayfasından kaldıran Rekabet Kurumu yöneticileri hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Bekaroğlu, Muş’tan şu sorularına yanıt bekliyor:

"1- Medyada yer alan söz konusu haberler doğru mudur?

2- Rönesans Holding’in bünyesinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlık A.Ş’nin tamamının Danimarka menşeli ISS Facilities’e satışı ile ilgili işlemlerin başlatıldığına ve satış sürecine dair Rekabet Kurumuna herhangi bir başvuruda bulunulmuş mudur?

3- Söz konusu satış başvurusu Rekabet Kurumunun web sitesinin “Bildirilen Birleşme ve Devralmalar” başlıklı bölümünde neden yer almamaktadır?

4- Söz konusu satış başvurusu Rekabet Kurumunun web sitesinin “Bildirilen Birleşme ve Devralmalar” başlıklı bölümünde daha önceden yayımlanmış mıdır? Yayımlanmış ise söz konusu siteden sonradan kaldırılma nedeni nedir?

5- Söz konusu satış ve devralma işlemi neden kamuoyundan gizlenmektedir?

6- Bu konuda Bakanlığınızın herhangi bir tespiti olmuş mudur? Bakanlığınızın herhangi bir denetim mekanizması harekete geçirilmiş midir? Geçirilmemiş ise geçirmeyi düşünüyor musunuz?

7- İlgili mevzuat düzenlemesi uygulanmamak suretiyle satış başvurusu gizlenerek söz konusu şirket neden korunmak istenilmektedir? Söz konusu satış başvurusunu Rekabet Kurumu sitesinden kaldırtan Rekabet Kurumu yöneticileri hakkında idari soruşturma yaptırmayı düşünüyor musunuz?

8- Türkiye’de kurulu şehir hastanelerinde bazı hizmetleri üstlenen ve Sağlık Bakanlığı ile arasında uzun süreli hizmet sözleşmesi bulunduğu anlaşılan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’nin Danimarka menşeli ISS Facilities’e satışı ile ilgili işlemlerin Rekabet Kurumu bünyesindeki incelenme ve karar verme süreci tamamlanmış mıdır?"

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