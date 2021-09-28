CHP'li Bekaroğlu'ndan Fuat Oktay'a TÜRKŞEKER'in 'şaibeli' hububat satışı iddialarına ilişkin soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Başkanlığına verdiği Soru Önergesinde geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan Türkşeker-Tarım şirketi vurgunu iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorarak Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçmesini istedi.
"Borsada 2050 TL olan buğday 1960 TL’ye verildi!"
Kuraklık nedeniyle hububat ürünlerinde çok sıkıntılı bir süreçten geçilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yüzde 51 hissesi Vakıf Katılım Bankası’na ait olmak üzere TÜRKŞEKER bünyesinde kurulan TÜRKŞEKER Tarım’ın kurulmasına karar verilmişti.
TÜRKŞEKER Tarım'ın 19 Şubat'ta Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden 100 bin tonluk buğday satışına değinin Bekaroğlu, ürünlerin 40 bin tonunun hiçbir duyur yapılmaksızın Gaziantep'teki bir makarna firmasına satıldığına dair çıkan haberlere değindi.
Ürünlerin firmaya ton başına 1960 TL'ye satıldığını ifade eden Bekaroğlu, o dönemde ekmeklik buğdayın borsa fiyatının ton başına 2050 TL olduğunu söyledi.
"Şaibeli satıştan kimler ne menfaat elde etti?"
Bekaroğlu, iddia edilen satışın şaibeli olduğunu ve bundan kimleri ne menfaat elde ettiği sorusunu yönelterek şöyle dedi:
"Şaibeli satışta kimlerin nasıl bir menfaat elde ettiği bilinmiyor. TÜRKŞEKER Tarım’dan toplu halde ürün alan belli firmalar ise büyük bir rant elde etmiştir. Şaibeli buğday ve arpa satışlarının kamuoyuna medya tarafından duyurulmasına rağmen TÜRKŞEKER Tarım bu hatalı tutumunda ısrar etmektedir.”
8 TL'lik nohut 4,93 liraya verildi
Mehmet Bekaroğlu, TÜRKŞENER Tarım'ın geçen yıl çiftçiden alınan ve piyasa fiyatı 7.5 ila 8 lira arasında değişen birinci kalite nohutun ise Ankara merkezli bir firmaya 4,93 liradan satıldığı yönündeki iddiaları da dile getirdi.
Ayrıca TÜRKŞEKER'in bu satıştan 5 milyon lira zarar ettiği iddialarını da Fuat Oktay'ın açıklamasını istedi.
Bekaroğlu'nun Fuat Oktay'ın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:
- Söz konusu haber, iddia ve yorumlar doğru mudur?
- Gıda enflasyonunu düşürmek ve piyasayı regüle etmek için çiftçiden alınan hububat ürünlerinin uygun fiyatlarla piyasaya satılması amacıyla kurulan TÜRKŞEKER Tarım’ın yukarıda gerçekleşme biçimleri izah edilen satışları herhangi bir duyuruya çıkmadan ve alınacak talebe göre yapmamasının nedeni nedir?
- Bu satış yöntemiyle şirketin içinin boşaltılmasının nedeni nedir?
- TÜRKŞEKER Tarım’ın toplu satışları için uyguladığı herhangi bir satış prosedürü yok mudur? Bu satışlarda herhangi bir ilan ve ihale usulü uygulanmakta mıdır? Satışta hangi kriterler dikkate alınmaktadır? Satış yapılacak firmalar ve tutarlar nasıl hesaplanıp belirlenmektedir?
- Kuraklık nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatlarının aşırı artmış bulunduğu tespitinden hareketle bu usulsüz satışlar nedeniyle TÜRKŞEKER Tarım’dan toplu halde ürün alan belli firmalara aktarılan kaynak miktarı nedir? Bu firmalar kimlere aittir? Bu satışlardan kimler ne tutarda menfaat elde etmişlerdir?
- Bu satışlar nedeniyle bir kamu şirketi olan TÜRKŞEKER Tarım’ın uğradığı zarar veya mahrum kaldığı kar miktarı nedir?
- Kuruluş tarihinden bugüne kadar TÜRKŞEKER Tarım tarafından yapılan toplu ürün satışlarının yıllar, firmalar, ürünler, satış fiyatları, satış miktarları açısından dağılımı nedir?
- Konunun hassasiyetini de dikkate alarak bu haber yorum ve iddialar ile ilgili olarak kuruluş amacına uygun olmayan satışları nedeniyle anılan şirket hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak ve olayların doğrulanması halinde bu iddialarda adı geçen her düzeydeki yönetici ve bürokrat hakkında soruşturma yapması için Devlet Denetleme Kurumunu görevlendirmeyi düşünüyor musunuz?
- Bu iddiaların doğrulanması halinde olaylarda adı geçen her düzeydeki bürokrat ve yöneticinin ve işbirlikçi konumunda bulunanların görevden alınması ve yargılanması söz konusu olabilecek midir?
- Bu satışlar nedeniyle bir kamu şirketi olan TÜRKŞEKER Tarım’ın uğradığı zarar veya mahrum kaldığı kar miktarı sorumlulardan tahsil edilecek midir?