CHP'li Bekaroğlu'ndan Fuat Oktay'a TÜRKŞEKER'in 'şaibeli' hububat satışı iddialarına ilişkin soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Başkanlığına verdiği Soru Önergesinde geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan Türkşeker-Tarım şirketi vurgunu iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorarak Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçmesini istedi.

"Borsada 2050 TL olan buğday 1960 TL’ye verildi!"

Kuraklık nedeniyle hububat ürünlerinde çok sıkıntılı bir süreçten geçilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yüzde 51 hissesi Vakıf Katılım Bankası’na ait olmak üzere TÜRKŞEKER bünyesinde kurulan TÜRKŞEKER Tarım’ın kurulmasına karar verilmişti.

TÜRKŞEKER Tarım'ın 19 Şubat'ta Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden 100 bin tonluk buğday satışına değinin Bekaroğlu, ürünlerin 40 bin tonunun hiçbir duyur yapılmaksızın Gaziantep'teki bir makarna firmasına satıldığına dair çıkan haberlere değindi.

Ürünlerin firmaya ton başına 1960 TL'ye satıldığını ifade eden Bekaroğlu, o dönemde ekmeklik buğdayın borsa fiyatının ton başına 2050 TL olduğunu söyledi.

"Şaibeli satıştan kimler ne menfaat elde etti?"

Bekaroğlu, iddia edilen satışın şaibeli olduğunu ve bundan kimleri ne menfaat elde ettiği sorusunu yönelterek şöyle dedi:

"Şaibeli satışta kimlerin nasıl bir menfaat elde ettiği bilinmiyor. TÜRKŞEKER Tarım’dan toplu halde ürün alan belli firmalar ise büyük bir rant elde etmiştir. Şaibeli buğday ve arpa satışlarının kamuoyuna medya tarafından duyurulmasına rağmen TÜRKŞEKER Tarım bu hatalı tutumunda ısrar etmektedir.”

8 TL'lik nohut 4,93 liraya verildi

Mehmet Bekaroğlu, TÜRKŞENER Tarım'ın geçen yıl çiftçiden alınan ve piyasa fiyatı 7.5 ila 8 lira arasında değişen birinci kalite nohutun ise Ankara merkezli bir firmaya 4,93 liradan satıldığı yönündeki iddiaları da dile getirdi.

Ayrıca TÜRKŞEKER'in bu satıştan 5 milyon lira zarar ettiği iddialarını da Fuat Oktay'ın açıklamasını istedi.

Bekaroğlu'nun Fuat Oktay'ın yanıtlamasını istediği sorular şöyle: