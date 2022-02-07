T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Bekaroğlu ile İletişim Başkanı Altun arasında "virüs" tartışması: Ne biçim bir insansın?

Altun, Koronavirüs'e yakalanan Erdoğan'a, "Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz" yazmıştı

07 Şubat 2022 08:05

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kullandığı "virüs" ifadesi CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun tepkisini çekti. 

İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın Koronavirüs'e yakalandığını duyurduğu mesajını alıntılayarak,  "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…" diye yazdı.

Fahrettin Altun'un "virüs" göndermesine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun. Fahrettin Altun’a da yazıklar olsun" diyen Bekaroğlu, "Ne biçim insansın sen ki Cumhurbaşkanı’nın hastalığını böyle rezil bir siyasetin aracı haline getirebiliyorsun? CB’nin böyle adamları var ya başka rakibe ihtiyacı yok, bunlar işini görecekler" paylaşımını yaptı.

Mehmet Bekaroğlu'nun bu mesajına Fahrettin Altun şu yanıtı yazdı:

"Yaşınız benden büyük. Hiç yakışıyor mu hocam? Bu nasıl üslup? Cumhurbaşkanımız bugüne kadar kaç kere İslam düşmanlığı virüsünden, yalan virüsünden, terörizm virüsünden bahsetti. Niye rahatsız oluyorsunuz? Yalandan, terörden, İslam düşmanlığından medet umanlar rahatsız olsun!" 

mehmet berkaroğluerdoğanfahrettin altun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24