CHP'li Bekaroğlu ile İletişim Başkanı Altun arasında "virüs" tartışması: Ne biçim bir insansın?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kullandığı "virüs" ifadesi CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun tepkisini çekti.
İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın Koronavirüs'e yakalandığını duyurduğu mesajını alıntılayarak, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…" diye yazdı.