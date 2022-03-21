CHP'li Bekaroğlu eski Bakan Pakdemirli'yi sordu: Hakkındaki Devlet Denetleme Kurulu raporu nerede?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'e verdiği soru önergesinde görevden affını isteyen eski bakan Bekir Pakdemirli hakkında hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu raporunun akıbetini sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Bekaroğlu, görevden alınan Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunun akıbetiyle ilgili de soru önergesinde cevap istedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Pakdemirli hakkında hazırlandığı iddia edilen DDK raporunu açıklamasını isteyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları içeren raporun ilgili mercilere iletilerek suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığını sordu.

"Ruhsar Pekcan ile ilgili de harekete geçilmeli"

Benzer olaylarla gündeme geldikten sonra Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan ile ilgili olarak da DDK’nin harekete geçirilmesi gerektiğini söyleyen Bekaroğlu, Fuat Oktay’dan, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları içeren raporun kamuoyuna açıklanmasını istedi. 4 Mart 2022 tarihinde görevden af talebi kabul edilerek yerine atama yapılan Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, aslında Devlet Denetleme Kurulu’nun geçen yıl ekim ayında Tarım Bakanlığı’na yönelik olarak başlattığı soruşturmada elde edilen bazı bulgular üzerine görevden alındığı yönünde haber, yorum ve iddiaları hatırlatan Bekaroğlu, ciddi yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yer verilen bu haberlere Cumhurbaşkanlığından açıklama yapılmasını istedi.

Bekaroğlu soru önergesinde basına yansıyan haberlerin içeriğine dair, “Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun, Ekim 2021 ayında Pakdemirli'nin yönetimindeki Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Türkiye’ye canlı hayvan ithalatında yaşanan bazı aksaklıkların 'maddi çıkar' karşılığında giderilmesi yani 'rüşvet alınması' ile ilgili iddiaları araştırmaya başladığı, bu konuda söz konusu olayı doğrulayan bazı ses kayıtlarının Cumhurbaşkanlığına da ulaştırıldığı, iddianın odak noktasında bakanlık üst yönetiminden birtakım isimlerin bulunduğu, bu iddialarla ilgili olarak önemli bilgilere sahip kişilerin DDK görevlilerine ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdiği bilgisine yer verilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Mağdur olanlar arasında MHP’den bir isim de var"

Söz konusu haberlerde, DDK tarafından mercek altına alınan konularda mağdur olanlar arasında Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin yönetimindeki bir ismin de bulunduğu, DDK uzmanlarının iddialarla ilgili somut verilere ulaşması ile beraber hazırlanan taslak raporun ana başlıkları itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiği, ancak DDK'nin yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan araştırma, soruşturma raporunun savcılığa gönderilip gönderilmediğinin bilinmediğinin belirtildiğini vurgulayan Bekaroğlu, haberlere konu olan söz konusu araştırma, inceleme ve soruşturma çalışmasının, kesintisiz 20’nci yılına giren AK Parti iktidarlarında ilk kez bir bakanlıkla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulunca gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması niteliğinde olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorulara cevap istedi:

- Yazılı, sözlü ve görsel medyada yer alan söz konusu iddialar doğru mudur?

- Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını mı istemiştir? Yoksa söz konusu raporda yazılı bazı bulgular üzerine Cumhurbaşkanı tarafından görevden mi alınmıştır?

- Söz konusu haberlerde yer aldığı üzere DDK tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan araştırma, inceleme ve soruşturma sonucunda herhangi bir rapor düzenlenmiş midir?

- Bu raporda yürütülen soruşturma sonucunda herhangi bir suçun işlendiğine dair iddialara yer verilmiş midir? Verilmiş ise bu suçlar hangileridir?

- Bu raporlarda söz konusu olaylarla ilgili olarak eski Bakan Bekir Pakdemirli ve bürokratlarının sorumlulukları net olarak tespit edilmiş midir?

- Bu rapor gerekli idari ve adli soruşturmaları yapmak üzere ilgili mercilere sevk edilmiş midir?

- Söz konusu olaylarda eski bakan Bekir Pakdemirli’nin herhangi bir sorumluluğu veya suça iştirakinin tespiti söz konusu ise adı geçen bakan ile ilgili olarak Anayasa’nın 106. Maddesindeki prosedürü işletmeyi düşünüyor musunuz?

- Devlet Denetleme Kurulu tarafından benzeri bir çalışma Covid-19 pandemisinin yoğun olarak yaşandığı bir dönemde eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın görev, yetki ve makamından kaynaklanan nüfuzunu kendisinin ortağı, eşinin de hem ortağı hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bir firmanın ticari çıkar ve amaçları için kullandığı, başka kamu kurum ve kuruluşlarına da kendi firmasının ürününü satmaya çalıştığına ilişkin iddiaların incelenmesi, araştırılması ve soruşturulması için neden yapılmamıştır?

- Sayın Cumhurbaşkanı, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki söz konusu iddiaların incelenmesi için gerekli araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak üzere DDK’yı neden görevlendirmemiştir?