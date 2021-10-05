CHP'li Bekaroğlu'dan ÇAYKUR'un zararına satış yaptığı iddialarına ilişkin soru önergesi; 29 TL olan çay 23-25 liradan satılmış

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ÇAYKUR'un bazı firmalara zararına çay satışı yaptığı iddiasını Meclis gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Söz konusu yazılı soru önergesinde Bekaroğlu; ÇAYKUR’un, Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden 2020 yılından itibaren bazı özel firmalara paketsiz/dökme çay satışına başladığını ifade eden Bekaroğlu, 2020 yılında kilogram başına 20 TL, 22 TL ve 22,50 TL olmak üzere üç firma ile toplam 18.000 ton çay satışının yapıldığını aktardı.

Bekaroğlu, 2021 yılında ise 23 ve 25 TL/kg’dan toplam 20.000 ton paketsiz/dökme kuru çay satışı için anlaşmalar yapıldığını hatırlattı.

"Maliyeti 29 TL olan çay 23-25 TL'den satılmış"

Üreticiden 3,87 TL'ye alınan yaş çaydan elde edilen 1 KG kuru çayın ÇAYKUR'a maliyetinin 29 TL olduğunu ifade eden Bekaroğlu şunları kaydetti:

"Oysa 2021 yılındaki paketlenmemiş/dökme kuru çay satış anlaşmalarını 23 ve 25 TL’lerden yapmıştır. Bu şekilde yapılan çay satışı ile kilogram başına ortalama 5 TL kamudan alınıp 5-6 tane özel sektör firmasına aktarılmaktadır. Maliyetin altında yapılan bu satış işlemlerinden kaynaklı olarak ÇAYKUR’un zararına son iki yıldır yaklaşık 200 milyon TL eklenmiştir.”

"Satış işleminin maliyetin çok altında yapıldığı anlaşılmaktadır"

Bekaroğlu, ÇAYKUR Yönetim Kurulu'nun 2018 yılında depolarda kalan çayların aynı yıl maliyetinde satıldığını ve aynı durumun 2019 için de geçerli olduğunu ifade etti. Bekaroğlu şunları kaydetti:

"Stok maliyeti, bekleme nedeniyle artan rutubetin çekilmesi için yeniden fırınlama gereksinimi gibi maliyet unsurları dikkate alındığında bu satış işlemlerinin, çayın ÇAYKUR’a maliyetinin çok altında yapıldığı anlaşılmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında ÇAYKUR’un en kaliteli çayını maliyetinin altında alan özel sektör firmaları kampanya sırasında yaş çay almak için istekli davranmamakta, üreticiden yaş çayı alırken fiyatı iyice aşağıya çekmektedirler.” dedi.

"Yükleme işleri ÇAYKUR'un araçlarıyla yapılmış"

Bekaroğlu, 2021’de yapılan anlaşmalara konu çayların satın alınan firmalar tarafından alınarak kendi depolarında bekletilmesi yerine ÇAYKUR depolarında bekletildiğine dair iddiaların olduğunu aktardı.

Bekaroğlu, ÇAYKUR'un depolarının dolu olması gerekçesiyle yeni üretilen çayların bu nedenle bozulma riskiyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

CHP'li vekil ayrıca sözleşmede yer almamasına karşın yükleme işlemlerinin ÇAYKUR'un araçlarıyla yapıldığına dair iddialar ve şikayetler olduğunu, buna karşın kamuoyuna henüz "ikna edici" bir cevabın verilemediğini ifade etti.

ÇAYKUR’un özel sektör firmalarına neden paketlenmemiş/dökme kuru çay satma ihtiyacı duyduğunu soran Bekaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den şu sorularına cevap istedi: