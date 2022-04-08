CHP'li Bekaroğlu: Çay kanunu teklifinin reddedildiği gün, ÇAYKUR 503 milyon zarar açıkladı!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, hazırladıkları Çay Kanunu Teklifi’nin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği gün ÇAYKUR’un 503 milyon 840 bin TL zarar açıkladığını belirtti. Bekaroğlu, “Dünyada kişi başı çay tüketiminin en fazla olduğu ülkemizde ÇAYKUR’un zarar etmesi ancak kötü yönetim ve beceriksizlikle açıklanabilir… Çay Kanunu bir an evvel çıkmalı; ÇAYKUR yağmadan, çay üreticisi kota ve kontenjan zulmünden kurtarılmalıdır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Milletvekilleri Uğur Bayraktutan, Ahmet Kaya ve Necati Tığlı ile birlikte hazırladığı Çay Kanunu Teklifi’nin; İçtüzük 37’ye göre doğrudan TBMM Genel Kurul gündeme alınmasına ilişkin önerge, iki gün önce TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Kanun teklifinin reddedildiği gün ÇAYKUR 2021 Faaliyet Raporu’nda ÇAYKUR’un 503 milyon 840 bin TL zarar ettiği ortaya çıktı.

Bekaroğlu, ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na aktarıldığı 2016’dan itibaren her yıl katlanarak zarar açıkladığını belirtti.

Bekaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada; “2019, 2020 ve 2021’de tasnifli kuru çayı özel sektörün imtiyazlı 4 şirketine maliyetinin altında eski fiyatla satan ÇAYKUR, beceriksiz yönetim nedeniyle zarar etmekte, bu zararı yüksek faizlerle borç alarak kapatmaya çalışmaktadır. Nitekim, bankalara olan kredi borcu giderek katlanan ÇAYKUR’un şu an 5 milyar 200 milyon TL borcu vardır. Bu durum, ÇAYKUR’un iflası anlamına gelir” değerlendirmesini yaptı.

Bekaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kanun çıkarılmadığı için çay sektöründe kuralsızlık hakimdir. ÇAYKUR’un zararının temelinde işte bu kuralsızlık ve özel sektöre kıyak çekme anlayışı yatmaktadır. ÇAYKUR’un işleme kapasitesini artırmayıp, olanını da kullandırmayan, kota ve kontenjanla üreticiyi özel sektörün insafına terk eden siyasi irade, üreticiyi koruyan, bölgede refahı artırmaya odaklı bir Çay Kanunu çıkarmak yerine ÇAYKUR’u Varlık Fonuna devretmiştir. Dünyada kişi başı çay tüketiminin en fazla olduğu ülkemizde ÇAYKUR’un zarar etmesi ancak kötü yönetim ve beceriksizlikle açıklanabilir. 2000 yılında 12 bin işçisi olan ÇAYKUR’da bugün 5 bin işçi çalışmaktadır. İşçi sayısını azaltan, sosyal haklarını sınırlandıran ve ücretleri asgari ücret seviyelerine indiren ÇAYKUR’un düşük yaş çay alım fiyatı politikası ile zarar ediyor olması anlaşılır gibi değil. Üstelik kuru çay satışlarında rekor artış varken zarar etmek hayatın olağan akışına uygun değildir.

AKP İl Başkanının ağabeyi Genel Müdür, AKP’li Sakarya Belediye Başkanı ve AKP eski Milletvekili ile bir AKP’li yöneticinin yakını ÇAYKUR yönetim kurulu üyesidir. Geçtiğimiz yıl yönetim kurulu üyelerine 1 milyon 300 bin TL ödeme yapılmıştır. ÇAYKUR’u babalarının çiftliği gibi yönetmektedirler. Hesap sorulamayan, yönetimine partili yandaşların doldurulduğu ve bunlara milyonlarca lira ödenen ÇAYKUR’da bu yönetim anlayışı değişmek zorundadır. Özel sektörün 3-5 tane fırsatçısına kıyak çekmeyi bırakıp, çay üreticilerinin menfaatini koruma adına ÇAYKUR yeniden yapılandırmalıdır. Çay Kanunu bir an evvel çıkmalı; ÇAYKUR yağmadan, çay üreticisi kota ve kontenjan zulmünden kurtarılmalıdır." (ANKA)