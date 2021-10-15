CHP'li Bayraktutan’dan Çavuşoğlu'na: Erdoğan'ın ‘bizi kıskanıyorlar’ dediği ülkelerden Türkiye vatandaşlığına geçen kişi sayısı kaçtır?

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı zamanlarda Batılı ülkelerin “Türkiye’yi kıskandığına” ilişkin açıklamalarını sordu. Bayraktutan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır ifade ettiği bizi 'kıskanan ülkeler' hangileridir? Son 10 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bizi kıskanıyorlar' dediği ülke vatandaşlarından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kişi sayısı kaçtır?" sorularını sordu.

CHP Artvin Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Bayraktutan'ın önergedeki açıklaması şöyle:

"Sıkça 'Avrupa, Amerika, dünya bizi kıskanıyor' şeklinde beyanlarda bulunmaktadır"

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan; 5 Ocak 2020'de telefonla bağlandığı AKP Kocaeli Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda, 'Türkiye son asrın en büyük hamlelerini yapıyor ve bu hamleleri yaparken gerek Batısı, gerek dışımızdaki dünya aslında ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor'; 19 Mayıs 2021 tarihinde Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde yaptığı konuşmasında ise 'Şu an dünya bizi kıskanıyor. Kıskanmakta da haklılar, varsın kıskansınlar' ifadelerini kullanmıştır.

Aynı şekilde Haziran 2021'de katıldığı TRT canlı yayınında Amerika için 'Şimdi onlar buraların methini duyuyorlar. Buraları gezdikten sonra 'biz geri kalmışız' diyorlar' sözlerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim 2021 tarihinde Adana'da katıldığı toplu açılış töreninde ise 'Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok' diyerek daha birçok örnekle sabit olduğu üzere sıkça 'Avrupa, Amerika, dünya bizi kıskanıyor' şeklinde beyanlarda bulunmaktadır."

"HANGİ ÜLKE HANGİ DERECEDE BİZİ KISKANMAKTADIR?"

Bayraktutan, Çavuşoğlu’na şu soruları sordu:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır ifade ettiği bizi 'kıskanan ülkeler' hangileridir?

-İlgili ülkelerin bizi kıskanma nedenleri nelerdir?

-Hangi ülke, hangi derecede bizi kıskanmaktadır?

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri ışığında kıskanma derecelerine göre sıralar mısınız?

-Son 10 yılda ülkemizden ilgili ülkelere göç eden kaç vatandaşımız vardır?

-Son 10 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bizi kıskanıyorlar' dediği ülke vatandaşlarından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kişi sayısı kaçtır?

-Avrupa'nın, Amerika'nın, dünyanın bizi kıskandığı varsayımı ışığında, son yıllarda ülkemizde yaşanan beyin göçlerinin nedenleri nelerdir?