CHP’li Bayır’dan ‘Uzay Ajansı’ tepkisi: Bu paralarla Meclis'in kapısındaki Mercedes'lerden birini alırsınız, uzaya çıkamazsınız

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı Türkiye Uzay Ajansı’na ayrılan kaynak konusunda eleştirerek 2024 yılı için ayrılan tahmini 72 milyon liralık bütçe ile ne yapılacağını sordu. Bayır, “İki yıl sonra bu paralarla ancak Meclis’ in kapısındaki Mercedes’lerden bir tanesini alırsınız, uzaya falan çıkamazsınız. Uzay konusunda da otomobil konusunda da hayal satıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken söz alan Bayır, “2021’de Türkiye Uzay Ajansına 37 milyon lira uzay ve havacılık ödeneği ayrıldı. Yıl ortasına gelindiğinde ise bu paradan sadece 2 milyon 735 bin lira harcama yapıldı. Aslında âdeta saraya inat gibi tasarruf edilmiş sanki; güzel bir şey, tasarruf etmek de güzel bir şey.." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Türkiye Uzay Ajansı’na ayrılan kaynak üzerinden eleştiri yöneltti. Bayır, şunları söyledi:

"Bu parayla bozdur bozdur harca, ister aya çık, istersen Erzurum'da Palandöken'e"

"Peki, uzaya çıkmak için 2022 bütçesinde Türkiye Uzay Ajansı’na ayrılan kaynak sadece 61 milyon 293 bin lira. Bunun zaten 17,3 milyon lirasını personel ve SGK giderleri olarak düştüğümüzde elinizde kalır 44 milyon lira para. Sayın Başkan, bu parayla bozdur bozdur harca, ister aya çık, istersen Erzurum'da Palandöken'e."

"NASA 200 milyar para ayırıyorken biz bunu 40 milyon lira parayla nasıl başaracağız?"

"NASA 200 milyar para ayırıyorken biz bunu 40 milyon lira parayla nasıl başaracağız? 2023’te Ajansa ancak 67 milyon lira, 2024 ’te ancak 72 milyon lira verecekler. İddia ediyorum o tarihte, o tarihler geldiğinde, iki yıl sonra bu paralarla ancak Meclis’ in kapısındaki Mercedeslerden bir tanesini alırsınız, uzaya falan çıkamazsınız yani.

Biraz gerçekçi olmak lazım, burada samimi olmak lazım. Ben halkı kandırdığımızı düşünüyorum, daha doğrusu buna alet edildiğimizi düşünüyorum bu komisyonda. Yani uzay konusunda da otomobil konusunda da hayal satıyoruz. Kusura bakmayın, hiç inandırıcı değil.” (ANKA)