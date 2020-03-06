CHP'li Belediye Başkanı Gökhan: Alnında AK Parti de yazsa, kadın şoförlere iş vereceğim

Çanakkale Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın şoförlük yapabilecek herkese iş vereceklerini belirterek, "İlan ediyorum alnında AK Parti yazsa bile iş vereceğim" diye konuştu.

Meclis toplantısında AKP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Esra Yüksel, şoför alımı konusunda kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.

Sözcü'nün haberine göre; Yüksel, "Yeni şoför alımlarımda kadınlara öncelik verelim çünkü kadınlar şoförlerimizden halkımız çok memnun. Kadın merhametle doğar biliyorsunuz. Yeni alımlar yaparken kadınlarımıza öncelik verelim."

"Alnında AK Parti yazsa da iş vereceğim"

Yüksel’in konuşmasının ardından söz alan Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, kadın şoför bulamadıklarını belirterek şunları söyledi: "Buradan ilan diyorum. Herkes duysun. Ben kadın şoför arıyorum, bulamıyorum. Söylüyoruz, ilan ediyoruz, istiyoruz gelmiyorlar. Ben kadın şoför istiyorum. Buradan da duyuruyorum.



Hani vardır ya, bu istiyordur ama bu AK Partilidir, iş vermezler. Hayır, alnında AK Parti de yazsa iş vereceğim. Çünkü gerçekten çok önemlidir. Kadın şoförlerin davranış biçimi çok farklı. Çok memnunuz."