CHP'li başkan yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı; FETÖ'den 2 yıl hapis cezası alan MHP'li isim hâlâ görevde

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ
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ne göre, Mustafa Çay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 Ağustos ayında tutuklandı. Çay, görevden uzaklaştırılırken, belediyede arama yapan polisler Mustafa Çay’ın makam odasında Fethullah Gülen’in kitaplarını ve ilçede örgüt için toplanan himmetlerin not alındığı belge ele geçirdi. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Çay, Nisan 2017’de tahliye edildi. Mahkeme, yargılama sonucunda Çay’ın beraatına hükmetti. İçişleri Bakanlığı, beraat kararı üzerine Çay’ı görevine iade etti. Ancak savcı, beraat kararına itiraz etti.