CHP'li başkan yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı; FETÖ'den 2 yıl hapis cezası alan MHP'li isim hâlâ görevde

İçişleri Bakanlığı tarafından CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılırken, Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın “FETÖ’ye yardım” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası almasına karşın halen görevde tutulması dikkatleri çekti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 16 Ocak 2019’da beraat kararını kaldırarak, Çay’a FETÖ terör örgütüne yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Kararın gerekçesinde, sanığın himmet toplayarak örgüte maddi yardımda bulunmasının “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım suçunu” oluşturduğu vurgulandı. Ancak Mustafa Çay, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP tarafından Pozantı’da yeniden aday gösterildi. AKP de burada aday çıkarmayarak Çay’ı destekledi ve Çay, yeniden seçildi. Dosyası halen Yargıtay’da olan Çay, görevini sürdürüyor.